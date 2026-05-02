Así es la receta viral del licuado termogénico de Julián Weich: práctico con café, cacao y canela

Julián Weich sorprendió en su programa de cocina con una receta simple, fácil y cien por ciento saludable. En pleno ciclo matutino de cocina, el conductor de Que mañana (El Nueve) compartió una novedosa receta de un licuado termogénico que rápidamente captó la atención de quienes buscan opciones prácticas y orgánicas para sumar a su día a día. Así, con simples ingredientes, este batido promete ser un puente ideal para quemar calorías y sumar nutrientes. Spoiler alert: este "brebaje" no reemplaza a los hábitos saludables, sino que se presenta como una alternativa práctica y rica.

Julián Weich mostró una receta ideal para quemar calorías

A través de su programa diario en las mañanas de Canal 9, Julián Weich sorprendió a su audiencia al presentar un licuado con ingredientes básicos, pero con un enfoque pensado para aportar energía y acompañar hábitos saludables. En este marco, la propuesta no sólo se destacó por su sencillez, sino también por la posibilidad de prepararla en pocos minutos, sin necesidad de conocimientos previos.

Julián Weich | Instagram

El fenómeno no tardó en expandirse entre sus fieles televidentes y su comunidad digital, quienes lo adoptaron por su practicidad y composición equilibrada para quienes buscan mantener una rutina alimenticia lejos de conservantes y componentes químicos. Para ello, junto a su compañera de formato, Andrea Purita, realizaron esta mezcla en simples pasos.

Ingredientes:

1 taza de café (puede ser caliente o frío)

1 cucharadita de cacao amargo

1 pizca de canela

Endulzante a gusto (opcional. Puede ser miel o estevia)

Cúrcuma

1 vaso de leche o bebida vegetal (opcional, para una textura más suave)

Preparación

De acuerdo con las imágenes propiciadas en el programa de Julián Weich, se debe colocar el café en la licuadora y sumar el cacao junto con la canela. Si se busca una consistencia más cremosa, incorporar la leche o bebida vegetal elegida. Endulzar a gusto y licuar durante unos segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Se puede consumir caliente o frío, según preferencia.

Licuado en el programa de Julián Weich | Instagram

Más allá del entusiasmo que generó, desde el propio ciclo de cocina se hizo hincapié en mantener una perspectiva equilibrada. Este tipo de bebidas puede ser un complemento interesante, pero no reemplaza una alimentación variada ni otros hábitos fundamentales como la actividad física, el descanso adecuado y la ingesta de comidas ricas en nutrientes, proteínas, calcio y vitaminas.

A su vez, el concepto de “termogénico”, asociado a esta preparación, remite a la capacidad de ciertos ingredientes de estimular levemente el gasto energético del cuerpo. Sin embargo, su impacto depende de múltiples factores y no debe considerarse una solución “mágica”, por lo que respetar la dieta equilibrada y la actividad física resulta crucial.

"Es una chocolatada exquisita. Este se llama brebaje moca", exclamó la cocinera invitando a los televidentes a subirse a esta aventura de sabores. Al momento de presentarlo, la especialista en gastronomía optó por volcar el contenido en dos vasos de cristal transparente con hielo y sorbetes, aunque esta infusión también puede presentarse en su versión caliente.

Así, Julián Weich vuelve a generar cercanía con el público desde lo cotidiano, demostrando que a veces las tendencias más fuertes nacen de lo simple: una receta fácil, ingredientes fáciles y aptos para todas las alacenas y una mirada puesta en la alimentación saludable. Porque, elegir cómo alimentarse no tiene que ver con prohibiciones ni exigencias extremas, sino con darse permiso para disfrutar. En esa búsqueda, este batido deja de ser una preocupación para convertirse en un aliado: suma energía, realza el ánimo y se refleja en el bienestar integral.

NB