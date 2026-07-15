Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Viviana Sáez, la esposa de Osvaldo Laport

Tras una extensa carrera en el mundo del espectáculo, Viviana Sáez encontró un nuevo espacio para desarrollar su creatividad lejos de los sets de televisión. Y es que la actriz, impulsa desde hace algunos años Viviarte Designs, un emprendimiento de vajilla artesanal que combina porcelana y cerámica pintadas completamente a mano.

Viviana Sáez

Con diseños florales, coloridos y románticos, cada una de sus creaciones es única y refleja una faceta artística que comenzó a cobrar protagonismo durante la pandemia. Mientras continúa vinculada a la música y al teatro, Viviana Sáez dedica gran parte de su tiempo a este proyecto, que nació como un cable a tierra y hoy forma parte de su presente profesional.

Viviarte, el nuevo emprendimiento de Viviana Sáez

Aunque Viviarte Designs se consolidó formalmente durante la pandemia, sus orígenes se remontan a 1999, cuando Viviana Sáez conducía el programa Puntos y Puntadas por Utilísima Satelital y comenzó a interiorizarse en el trabajo con porcelana y cerámica. Con el paso del tiempo, esa afición se transformó en un proyecto personal que hoy ocupa un lugar destacado en su día a día.

El catálogo de la marca de Viviana Sáez incluye tazas de café y té, teteras, azucareras, platos, bandejas, fuentes para picadas, budineras, cucharas de porcelana, mates decorados y macetas. Todas las piezas son pintadas a mano y presentan diseños florales, coloridos y románticos, con detalles personalizados que hacen que cada creación sea única.

La extensa trayectoria de Viviana Sáez

Antes de desarrollar esta nueva faceta como emprendedora, Viviana Sáez construyó una extensa carrera en la actuación, la conducción y la música. En televisión integró el elenco de ficciones como Por amor a vos, LaLola, El refugio y Los Felipes, además de conducir distintos ciclos en la señal Utilísima Satelital.

Viviana Sáez

Su recorrido artístico también abarca el teatro y el cine. Protagonizó espectáculos como Burlesque Baires Show y unipersonales musicales en el Complejo La Plaza, además de participar en películas como Sucedió en el internado y Partiendo átomos. En los últimos años, además, fortaleció su carrera como cantante al cumplir el sueño de liderar su propia banda en vivo.

Hoy, esa misma vocación artística también se expresa en Viviarte Designs, donde elabora una amplia colección de vajilla artesanal con piezas de porcelana y cerámica pintadas a mano. El proyecto de Viviana Sáez se convirtió en una nueva faceta de su carrera y en un espacio para seguir desarrollando su creatividad.