Yanina Latorre reveló el nuevo trabajo de Mauro Icardi, totalmente lejos del fútbol

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo casi a diario. Después de varios cruces en redes sociales y de las diferencias por la información vinculada a la batalla judicial que el futbolista mantiene con Wanda Nara, la conductora volvió a referirse al delantero y lanzó una inesperada revelación sobre su presente laboral.

Mauro Icardi y Yanina Latorre

En esta oportunidad, Yanina Latorre aseguró que Mauro Icardi habría conseguido un nuevo empleo en Turquía, una actividad completamente alejada del fútbol. Además de brindar detalles sobre el supuesto contrato, también explicó cuál sería el rol que ocuparía y cuánto dinero percibiría durante los próximos meses.

Yanina Latorre reveló el nuevo trabajo de Mauro Icardi

Durante su programa, Yanina Latorre aseguró que el delantero ya tendría un nuevo desafío profesional. "Consiguió trabajo", anunció la conductora, antes de revelar que, según la información que recibió, el futbolista será embajador de una cosmética turca para tratar la pérdida de pelo. Además explicó que el acuerdo sería con la clínica Cosmédica, liderada por el doctor Levent Acar, especialista en trasplantes capilares. Además, sostuvo que el contrato tendría una duración de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, y que Icardi percibiría "100 mil euros por tres meses de empleo".

Según detalló, entre las obligaciones del futbolista figurarían "dos historias promocionales por mes" y "dos visitas presenciales" a la clínica. También afirmó que la China Suárez participaría de la campaña y que asistiría "de canje". Incluso deslizó una ironía sobre el futuro deportivo del delantero: "No sé si se retirará del fútbol o si el fútbol lo retiró".

El nuevo capítulo en la guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi

Las declaraciones llegan en medio de un enfrentamiento cada vez más intenso entre ambos. Recientemente, Mauro Icardi utilizó sus historias de Instagram para desmentir información difundida por la conductora sobre su conflicto judicial con Wanda Nara y cuestionó duramente su trabajo periodístico.

Además de publicar documentos vinculados a la causa, el delantero lanzó fuertes críticas contra Yanina Latorre y hasta insinuó la existencia de una presunta relación paralela vinculada a su entorno familiar, sin aportar pruebas ni mencionar nombres de manera explícita. Por los momentos, la conductora no se ha pronunciado al respecto y continúa publicando contenido sobre el deportista.