Lejos de Telefe y la televisión, la nueva etapa de Iván de Pineda que pone en desafío todos sus dotes como conductor

Hay conductores que esperan que les ofrezcan un programa. Y hay conductores que los crean ellos mismos. Iván de Pineda claramente pertenece al segundo grupo. Después de años como una de las caras más reconocidas de Telefe, y del prime time de los domingos con Pasapalabra, arranca ahora una etapa distinta, por fuera de la televisión abierta y con un formato que ideó y produjo junto a su productora.

Iván de Pineda y la idea que venía imaginando desde hace tiempo

El ciclo se llama Desafío Atenea, debuta este jueves 23 de abril a las 18:30 por OLGA en YouTube y fue presentado como el primer concurso universitario de alcance nacional en la Argentina, según difundieron ese canal de streaming y Kocawa durante el lanzamiento oficial del proyecto.

La propuesta, impulsada por el conductor, lo corre del lugar más cómodo de su carrera y lo pone al frente de un formato con sello propio. En este sentido, Iván de Pineda contó que la idea venía rondándolo desde hacía tiempo: quería reunir a estudiantes de todo el país, hacer que compitieran en equipos y que representaran a sus universidades en una propuesta donde el conocimiento también pudiera vivirse como un juego.

Iván de Pineda.

Ahí aparece el dato que vuelve todo más único: el conductor no pasó por la universidad y se formó de manera autodidacta, algo que él mismo vinculó con la admiración que siente por quienes sí eligieron ese recorrido académico. En ese cruce está buena parte del atractivo de Desafío Atenea: Iván de Pineda, que no pasó por la universidad, será justamente quien acompañe a decenas de equipos universitarios en una competencia pensada para celebrar el saber, la rapidez mental y el trabajo en equipo.

El espacio reunirá a estudiantes de más de 25 universidades públicas y privadas de distintas provincias. En total fueron seleccionados 60 equipos de tres integrantes, con una condición central: todos deben pertenecer a la misma universidad, aunque no necesariamente a la misma carrera. La convocatoria, abierta desde febrero y difundida por distintas casas de estudio del país, recibió más de 9.000 postulaciones.

Iván de Pineda: de qué se trata Desafío Atenea y qué está en juego

Las disciplinas van desde Medicina, Ingeniería y Derecho hasta Ciencia de Datos y Actuación, y el programa no se apoya solo en la cultura general: también pone a prueba la estrategia, la creatividad y la velocidad de respuesta. El premio mayor será de 30 millones de pesos y la competencia se desplegará en seis episodios semanales, disponibles de manera libre YouTube.

Desafío Atenea es una producción de Kocawa, la compañía que Iván de Pineda comparte con Deby Cosovschi, y desde la propia difusión del estreno se la presenta como la productora detrás de títulos como Pasapalabra y Bake Off Argentina.

No se trata de un salto improvisado al streaming, sino del intento de trasladar experiencia en entretenimiento masivo a una plataforma más abierta, inmediata y sin intermediarios. Además, los episodios fueron grabados en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que también marca una ambición de escala mayor.

Para Iván de Pineda, conducir un programa propio en YouTube implica exponerse de otra manera: sin el resguardo de un canal grande, sin la lógica tradicional de la televisión y frente a una audiencia que tal vez nunca lo vio en un formato así. Acá el desafío está en ordenar equipos, administrar tensión, sostener el ritmo del certamen y darle cuerpo a una competencia que busca mezclar prestigio académico con entretenimiento. Pero, justamente por todo lo que construyó en torno a los juegos de preguntas, la agilidad mental e idea de refinamiento, hay pocos conductores más indicados que él para llevar adelante un proyecto así.