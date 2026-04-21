Antonela Roccuzzo contó cuál es su particular meta personal que quiere cumplir

Seguida por 39 millones de personas de todo el mundo, Antonela Roccuzzo llamó la atención con un nuevo posteo en su red social. Esta vez, la empresaria rosarina compartió sus ganas y entusiasmo por alcanzar una nueva meta personal en su espacio favorito. Como era de esperarse, su publicación cosechó una lluvia de "likes" en pocas horas.

El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en su rutina fitness

Antonela Roccuzzo volvió a compartir una meta personal que refleja su constancia y compromiso con el bienestar: hacer dominadas sin asistencia de bandas elásticas, un desafío que viene persiguiendo hace tiempo en el gimnasio y que espera pronto cumplir. A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró una imagen de su espacio de entrenamiento y se mostró muy entusiasmada.

“Nueva meta: hacer dominadas sin banda”, escribió junto a la imagen que muestra su exclusivo gimnasio y las clásicas bandas colgando de la barra. Con esta frase, Antonela Roccuzzo dejó en evidencia que desea alcanzar un nuevo avance dentro de su rutina fitness y cautivó a los usuarios de las redes.

Antonela Roccuzzo

Fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo mantiene una vida enfocada en los hábitos saludables, combinando entrenamiento de fuerza, alimentación equilibrada y disciplina. En los últimos años, se consolidó como una referente del lifestyle fitness, inspirando a millones de personas con sus progresos, constancia y enfoque realista del ejercicio.

En su reciente posteo, la esposa de Lionel Messi reveló que quiere lograr dominadas, también conocidas como pull-ups, sin el uso de bandas elásticas. Este ejercicio desafiante implica fuerza corporal y consiste en elevar el cuerpo sujetándose de una barra, utilizando principalmente los músculos de la espalda, brazos y core. Se trata de uno de los movimientos más completos, pero también de los más exigentes, ya que requiere levantar el propio peso corporal.

El increíble gimnasio de Antonela Roccuzzo y su exigente meta personal

Los expertos recomiendan realizarlas con bandas elásticas sobre todo en aquellos que recién comienzan ya que reducen la carga y facilitan el movimiento. El poder hacerlas sin asistencia representa un importante avance físico y técnico, por eso Antonela Roccuzzo no dudó en contar que tiene en mente este objetivo. Entre sus principales beneficios se destacan: fortalecen la espalda, tonifican brazos y hombros, mejoran la postura, activan el core, y aumentan la fuerza funcional.

Gimnasio en casa: el aliado de Antonela Roccuzzo para sus avances físicos

Instalada en Miami, Antonela Roccuzzo cuenta con un gimnasio propio dentro de su hogar, un lugar completamente equipado que comparte con su esposo, Lionel Messi. Allí entrena de manera constante, adaptando sus rutinas a sus objetivos personales. Este ambiente privado le permite sostener una total disciplina incluso con una agenda exigente, consolidando el entrenamiento como parte fundamental de su estilo de vida.

Entre máquinas de musculación, pesas y accesorios como bandas y colchonetas, la empresaria construyó un espacio ideal para superarse día a día. En este sentido, Antonela Roccuzzo contó que la particular meta personal que desea cumplir es hacer dominadas sin asistencia. Además, inspiró a quienes buscan incorporar el ejercicio como hábito cotidiano.