Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, mostró el increíble día de verano que pasó con sus hijos, Ava y Santi, en Portugal

Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, encontró en los días de vacaciones una oportunidad para reunir a sus hijos y compartir actividades al aire libre. Con escenarios que incluyen parques y espacios preparados para los más pequeños, la familia aprovecha cada ocasión para disfrutar de momentos simples y organizados. La propuesta muestra cómo la vida cotidiana se integra con el descanso en un entorno pensado para ellos.

La tarde de descanso y juegos de Santi y Ava, los hijos de Dibu y Mandinha Martínez

En las últimas horas, Mandinha Martínez compartió momentos de sus vacaciones familiares en Portugal, donde disfrutó de un día de verano junto a sus hijos Ava y Santi. Antes de que el Dibu Martínez se reincorpore a la pretemporada con el Aston Villa, la familia decidió pasar unos días de descanso en la propiedad de los padres de la empresaria, un lugar rodeado de naturaleza y con un gran parque.

Mandinha, Dibu Martínez y sus hijos, Santi y Ava

La grabación que publicó la diseñadora en sus redes sociales mostró a los niños jugando en un pelotero con pileta incluida, acompañados por los hijos de Alejandro Martínez, hermano del arquero. La grabación mostró a los cuatro pequeños deslizándose sobre la superficie inflable antes de caer al agua, en un ambiente de diversión y relax. El viaje a Portugal se convirtió en una oportunidad para reunir a las dos familias y compartir actividades al aire libre.

Los juegos en el parque y la piscina fueron protagonistas de la jornada, con los chicos disfrutando de cada momento. Mandinha Martínez, la esposa del Dibu Martínez, registró parte de la experiencia en video, mostrando cómo Santi y Ava, junto a sus primos, aprovecharon el espacio preparado para ellos. La decisión de pasar unos días allí reflejó la intención de aprovechar el tiempo libre en un entorno seguro y familiar.

La propiedad de los padres de la empresaria, ubicada en Portugal, cuenta con amplios espacios verdes que favorecen la vida en familia. Los niños pudieron jugar sin restricciones, mientras los adultos disfrutaban de la tranquilidad del lugar. La jornada se convirtió en un ejemplo de cómo la familia aprovecha cada oportunidad para compartir momentos juntos, especialmente en el período de descanso previo a los compromisos deportivos del deportista.

Tras el Mundial, Dibu y Mandinha Martínez disfrutaron de días de campo en su casa de Mar del Plata

Después del Mundial, la familia del Dibu Martínez también compartió días de descanso en su casa de Mar del Plata. Allí, Mandinha compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que dejaron ver cómo Ava y Santi participaron de actividades en el campo, en un entorno que combina naturaleza y vida cotidiana. Los niños disfrutaron de juegos al aire libre y de tareas simples que los acercaron a la rutina del lugar, en un ambiente pensado para disfrutar al aire libre.

Los días de descanso en Mar del Plata de Mandinha Martínez y Dibu Martínez

La casa de la ciudad natal del futbolista se convirtió en un punto de encuentro donde la familia pudo relajarse y compartir momentos juntos. Los espacios verdes y las actividades organizadas para los chicos marcaron la diferencia, ofreciendo un entorno seguro y divertido. La experiencia reflejó cómo la familia aprovecha cada oportunidad para disfrutar de la vida en contacto con la naturaleza.

Los días de campo incluyeron juegos, actividades recreativas y momentos de descanso. Además, los hijos del Dibu y Mandinha Martínez participaron en distintas tareas simples con los animales, que los acercaron a la dinámica del lugar, mientras los adultos acompañaban la jornada. La propuesta se centró en aprovechar el tiempo libre en familia, reforzando la idea de compartir experiencias en un entorno distinto al habitual. La estadía en Mar del Plata fue parte de un período de relax que complementó las vacaciones en Portugal.

Los días de descanso en Mar del Plata de Mandinha Martínez y Dibu Martínez

Mandinha, la esposa de Dibu Martínez, atraviesa un presente marcado por la vida en familia y los momentos compartidos con sus hijos en distintos escenarios. Sus días de descanso se dividen entre viajes y actividades al aire libre, donde la crianza ocupa un lugar central y se integra con rutinas simples que fortalecen la unión. La elección de espacios rodeados de naturaleza y tranquilidad muestra cómo organiza su tiempo libre junto a Ava y Santi, en compañía de los hijos de Alejandro Martínez, el hermano del arquero.

VDV