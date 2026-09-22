Mandinha Martínez mostró los dibujos que el Dibu Martínez le dejó a sus hijos antes de viajar a la Argentina

Dibu Martínez ya se encuentra en la Argentina para incorporarse al plantel de la selección nacional, que disputará una serie de amistosos. Antes de emprender el viaje, el arquero despidió a sus hijos, Santiago y Ava con unos tiernos y divertidos dibujos que él mismo hizo a mano.

Así son las dos ilustraciones que Dibu Martínez hizo para sus hijos

Fue Mandinha Martínez, esposa del Dibu Martínez, quien mostró las producciones del arquero en sus historias de Instagram. La empresaria reveló el regalo que el futbolista hizo para sus hijos y sorprendió con los retratos. “Mejor papi del mundo. Te extrañamos”, escribió la empresaria junto a las fotografías.

Dibu Martínez junto a su esposa Mandinha y sus dos hijos Santiago y Ava//Instagram

Para su hija Ava, el arquero ilustró a toda la familia tomada de la mano y rodeada de corazones. Alrededor del dibujo también se ven varias fotografías del Dibu junto a su hija y otras imágenes en las que aparece la familia completa. En la parte central del trabajo incluyó una pancarta con la frase: “Papi fue a Argentina”. Además, escribió: “Te amo Ava”.

Dibujo del Dibu Martínez para su hija Ava//Instagram

Para su hijo Santiago, Dibu Martínez eligió representar una escena vinculada con el fútbol, en donde aparece una cancha en la que Lionel Messi le da un pase y el niño logra convertir un gol. Desde el arco, se dibujó a él observando la jugada, mientras que Mandinha y Ava siguen la acción desde un costado del campo.

Martínez acompañó la ilustración con dos mensajes: “Papi fue a jugar con Messi” y “Te amo Santi”. La escena refleja el estrecho vínculo que el arquero siente por sus hijos y el fútbol. Aunque el deportista se encuentra concentrado en sus compromisos deportivos, los dibujos se convirtieron en un recuerdo especial para acompañar a sus hijos, mientras él está cumpliendo con sus responsabilidades.

El dibujo que el Dibu Martínez hizo para su hijo Santiago//Instagram

Dibu Martínez llegó a Argentina e hizo una broma sobre Lionel Messi

Dibu Martínez llegó al país para sumarse a los entrenamientos del seleccionado, que afrontará tres compromisos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benin. Este último encuentro tendrá un significado especial, ya que se espera que sea la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina.

En diálogo con la prensa, el arquero habló del último partido de La Pulga con la casaca albiceleste. “Pensé que se había retirado”, bromeó Emiliano. Sin embargo, rápidamente, tomó seriedad y destacó: “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos de que sea un lindo día para él”.

Selección Argentina//Instagram

Dibu Martínez se prepara para vivir unas jornadas muy emotivas, no solo por la despedida de Lionel Messi del seleccionado, sino también, por el reencuentro con el equipo tras la final del Mundial 2026. El arquero no solo está acompañado de sus compañeros, sino también, tiene el apoyo de Mandinha y sus hijos, quienes lo alientan desde el exterior.