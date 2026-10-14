María Vázquez apostó al jean wide leg que es furor y lo combinó con un clásico

María Vázquez volvió a captar la atención de sus seguidores con una propuesta de moda que combina comodidad, estilo y un toque deportivo. La modelo eligió un jean wide leg, una de las prendas protagonistas de las tendencias actuales y lo combinó con un clásico que no falla.

María Vázquez mostró el look compuesto por un jean wide leg azul, una camiseta a rayas y una chaqueta a juego

María Vázquez compartió una serie de fotografías en sus historias de Instagram y encantó con un jean wide leg de color azul clásico. Este tipo de prensa se caracteriza por su silueta amplia desde la cadera hasta los tobillos y se ha vuelto furor en los últimos tiempos por su comodidad y versatilidad.

Look de María Vázquez//Instagram

Para combinar este tipo de prensa, la modelo optó por una camiseta de mangas largas con rayas blancas y moradas, cuello blanco y botones. El diseño, de inspiración clásica, sumó un aire relajado al conjunto y creó un contraste atractivo con el volumen del pantalón. La elección de los tonos también aportó personalidad, sin necesidad de recurrir a estampados recargados ni accesorios llamativos.

Otro de los detalles que se destacó fue la chaqueta del mismo tono, con terminaciones blancas en las mangas, el cuello y la parte delantera. Esta pieza añadió una impronta deportiva y retro, además de equilibrar la combinación con una prenda de estructura más definida. El resultado fue un estilismo que mezcla referencias tradicionales con elementos contemporáneos.

Look de María Vázquez//Instagram

En los pies, la esposa de Adolfo Cambiaso eligió unas zapatillas moradas, un detalle que acompañó la paleta cromática de la camiseta y reforzó la estética urbana del conjunto. Para completar la propuesta, sumó gafas para el sol oscuras, un accesorio que aportó estilo a su look urbano.

Los tres modelos de jeans de María Vázquez que se llevaron todas las miradas

En su cuenta de Instagram María Vázquez sumó otras propuestas de jeans que también se convirtieron en protagonistas. Hace algunos meses atrás, la modelo mostró en su cuenta de Instagram varios pantalones y entre ellos, se destacaron tres modelos que al igual que el jean wide leg, también son furor.

La primera propuesta consiste en un jean de pierna ancha, tiro alto y cintura paper bag, un detalle que suma originalidad y permite realzar la zona de la cintura. Además, el pantalón vaquero se llevó todas las miradas por sus originales detalles de costura y cierre visibles.

María Vázquez mostró tres modelos de jeans//Instagram

La segunda opción elegida por la pareja de Adolfo Cambiaso es el jean oxford, un clásico que regresó con fuerza y vuelve a conquistar el mundo de la moda y por último un pantalón del mismo material de corte recto y efecto desgastado claro. Con estos looks, María Vázquez sigue siendo una referente de la moda urbana y continúa reafirmando la vigencia del denim, demostrando que los cortes amplios siguen siendo protagonistas.