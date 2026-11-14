Lejos de los escenarios, Benito Cerati sorprendió al revelar una nueva pasión vinculada con la música

En medio de sus proyectos en el estudio y su agenda de presentaciones, Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati y Cecilia Amenabar, dejó de lado los acordes para mostrar otra faceta totalmente inesperada y cotidiana. Con una frescura absoluta, el artista sorprendió a todos sus seguidores al conectar de manera muy creativa sus vivencias de infancia con el universo de la gastronomía, demostrando que su sensibilidad artística trasciende ampliamente las fronteras de la composición musical para explorar nuevos terrenos hogareños que fascinan a sus fanáticos en las plataformas virtuales.

Benito Cerati mostró en sus redes sociales su pasión por la gastronomía

Benito Cerati: Los recuerdos en Chile y el origen de la receta

Benito Cerati relató su profundo vínculo afectivo con un destino veraniego del país vecino que marcó sus primeros años de vida de manera indeleble. "En mi niñez y adolescencia fui mucho a un lugar en Chile de vacaciones con mi familia que se llamaba Bichuquén", expresó con notable nostalgia.

Benito Cerati realiza una panacota inspirado en el disco Vértigo

En ese contexto íntimo, explicó cómo un álbum musical específico musicalizó y estructuró aquellas vivencias inolvidables: "Hubo un disco particular que mi madre escuchaba mucho, Vértigo, el segundo disco de Groove Armada". Esa banda sonora quedó grabada a fuego en su memoria emocional y hoy resurge en forma de inspiración culinaria.

Benito Cerati: El homenaje al disco a través de un postre

A partir de esa poderosa memoria sonora, Benito Cerati ideó una preparación culinaria temática que rinde tributo directo a aquel material discográfico de su juventud. "Me da vacaciones, me da fresco, tropical un poco, por mis experiencias y también por lo que ofrece el disco", indicó al detallar las sensaciones exactas que buscaba evocar.

Por ese motivo, decidió replicar la esencia del álbum en un plato dulce: "Pensé algo que podía llegar a estar relacionado a ese disco con la comida; es un postre fresco justamente, que tuviese que ver con el nombre del disco también, y para eso pensé en una panacota". El concepto lúdico giraba en torno a la necesidad física de dar vuelta el plato al servirlo, emulando sutilmente el título de la obra musical.

El paso a paso de la preparación por Benito Cerati

Para materializar esta idea original y compartirla con sus seguidores, el músico detalló minuciosamente el procedimiento paso a paso en sus plataformas digitales. El proceso culinario se divide en etapas muy precisas. Primero se elabora la gelatina de pomelo utilizando agua, azúcar, jugo de pomelo y gelatina sin sabor. Luego de disolverla perfectamente y pasarla con paciencia por un colador para garantizar que no quede absolutamente ningún residuo sólido, se vierte cuidadosamente en los moldes seleccionados.

El resultado final de Benito Cerati

Por otro lado, para armar la base de la panacota, se calientan en una cacerola crema, leche y azúcar hasta alcanzar el punto previo a la ebullición. A continuación, se retira del fuego para integrar la gelatina sin sabor junto con yogurt normal y un toque justo de jugo de limón que aporta acidez y equilibrio perfecto. Tras completar el armado de las capas, se lleva la preparación al frío para lograr la consistencia adecuada y se procede al esperado desmoldado final.

Para la presentación definitiva, el plato se acompaña con rodajas frescas de pomelo y un toque opcional estilo Campari por encima para los más audaces que quieran experimentar. Al retirar el molde y ver el impecable resultado terminado, Benito Cerati celebró su logro con absoluta euforia frente a la cámara: "¡Oh, my God! ¡Espectacular!". ¿Será el próximo participante de MasterChef?