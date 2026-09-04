La emotiva foto de Chloé Bello junto a Gustavo Cerati para recordarlo a 12 años de su muerte

Chloé Bello vivió junto a Gustavo Cerati un romance que avanzó con rapidez y que se convirtió en uno de los capítulos más significativos de su vida. La relación, iniciada tras años de insistencia y un primer encuentro que cambió todo, dejó planes, recuerdos y una huella que continúa vigente con el paso del tiempo. En el aniversario por los 12 años del fallecimiento del músico, la modelo lo recordó con cariño, logrando emocionar a todos sus seguidores.

Chloé Bello emocionó a todos al recordar a Gustavo Cerati a 12 años de su fallecimiento

En las últimas horas, Chloé Bello compartió una imagen que conmovió a sus seguidores y al mundo de la música. La modelo publicó una fotografía junto a Gustavo Cerati, tomada en tiempos de felicidad, donde ambos aparecen sonrientes. El gesto fue su manera de recordar al músico a 12 años de su fallecimiento, ocurrido en septiembre de 2014, tras cuatro años en coma. Con un breve mensaje, volvió a poner en primer plano una historia de amor que, aunque breve, dejó una huella profunda en su vida.

Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati a 12 años de su muerte

La relación comenzó con un encuentro inesperado. Ella tenía apenas 18 años y trabajaba como modelo internacional, alejada del rock. En aquel momento no conocía en detalle la trayectoria de Soda Stereo ni la magnitud de la figura que tenía frente a sí. En cambio, el músico quedó impactado desde el primer instante y durante años insistió en conquistarla. La diferencia de edad, él tenía 50 y ella poco más de 20, fue un obstáculo inicial, pero la persistencia del artista terminó abriendo el camino a un vínculo intenso.

El inicio formal de su noviazgo se dio en 2010, cuando Chloé Bello aceptó acompañarlo a un recital de Coldplay en Buenos Aires. En esa primera cita también estuvo presente Benito, el hijo de Gustavo Cerati, lo que marcó el comienzo de una convivencia que se consolidó rápidamente. Al regresar del show, se dieron su primer beso y, apenas una semana después, ella ya se había mudado a la casa del músico. La relación avanzó con fuerza y se convirtió en un romance apasionado, con días compartidos entre giras, ensayos y pasarelas.

Chloé Bello y Gustavo Cerati

La intensidad del vínculo los llevó a planear casarse. Tenían anillos preparados y un proyecto de boda en Marruecos, que se realizaría al término de la gira de Fuerza Natural. La influencer incluso mandó a diseñar un vestido de novia que aún conserva en su casa como recuerdo de aquellos planes truncos. La idea de formalizar la relación reflejaba la profundidad del lazo que habían construido en pocos meses, un amor que parecía destinado a crecer.

La relación de Chloé Bello y Gustavo Cerati: Una historia marcada por planes truncos y un final inesperado

El romance tuvo un desenlace abrupto en 2010, cuando Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular tras un concierto en Caracas. Chloé Bello fue la última persona de su entorno en verlo consciente y en hablar con él antes de que perdiera el conocimiento. Desde ese día, el músico permaneció en coma hasta su fallecimiento en 2014, dejando inconclusos los proyectos personales y profesionales que compartía con la modelo. La relación, que había durado apenas cinco meses en el plano activo, quedó marcada por la tragedia.

Chloé Bello y Gustavo Cerati

Con el paso de los años, la modelo habló públicamente sobre su historia con el cantante de Soda Stereo. En una entrevista con la revista CARAS, recordó detalles de su relación y de cómo vivió ese tiempo junto al músico. “Los hombres están más cobardes”, expresó en referencia a la intensidad con la que Gustavo se entregó al vínculo, destacando que su relación fue distinta a cualquier otra que hubiera tenido. También contó que la convivencia fue divertida y que compartieron momentos de gran cercanía.

Además, Chloé Bello relató cómo fue su primera cita con Gustavo Cerati. Recordó que aceptó salir con él casi por aburrimiento, después de años de insistencia, y que el recital de Coldplay fue el escenario donde todo cambió. “Al volver, nos besamos en el auto y sentí que era ahí donde debía quedarme”, confesó. Ese instante marcó el inicio de una etapa que avanzó con rapidez y que la llevó a mudarse con él en cuestión de días.

Chloé Bello

El recuerdo de Gustavo Cerati sigue presente en la vida de Chloé Bello. La fotografía que compartió recientemente es una muestra de cómo, a pesar del tiempo transcurrido, la huella de aquel romance continúa viva. La sonrisa que ambos muestran en la imagen refleja un momento de felicidad que ella eligió rescatar para homenajearlo a 12 años de su partida. Más allá de la brevedad de la relación, la intensidad de lo vivido y los proyectos que compartieron marcaron la vida de la modelo.

VDV