La pícara reacción de Wanda Nara tras el enfrentamiento televisivo con la China Suárez

El lunes 2 de febrero, Wanda Nara y la China Suárez se enfrentaron en rating, al haber una gala de eliminación en MasterChef Celebrity y el estreno de la serie Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda. Sin embargo, durante la proyección de ambos programas, los usuarios y los expertos dieron a conocer que la modelo superó a la actriz en una gran diferencia de casi 10 puntos. Este hecho no pasó desapercibido, y los memes y comentarios llegaron de parte de todos. Sin embargo, la propia Wanda no quiso dejarlo pasar y tuvo una pícara reacción al respecto.

La guerra de rating de la China Suárez y Wanda Nara

La picante reacción de Wanda Nara, al ganarle en rating a la China Suárez

Wanda Nara rompió nuevamente con la competencia de rating de los canales de televisión, junto a MasterChef Celebrity. Este lunes 2 de febrero, los usuarios y expertos estuvieron atentos al mismo, debido a que, mientras el reality de cocina se llevaba a cabo, se estrenaría el primer capítulo de la serie de la China Suárez, que fue un éxito en Disney+, pero no llegó a superar a su rival. Los comentarios al respecto no tardaron en llegar, y la propia Wanda decidió celebrarlo de una manera picante.

En sus redes sociales, compartió las imágenes de su look, donde se destacaba una corbata con las iniciales de Yves Saint Laurent. "Tengo todo lo que no se puede comprar", escribió, pero hubo una historia en su Instagram que sentenció el final de la batalla y su gran victoria sobre la China Suárez. En un fondo blanco, agregó el emoji de la mano pintándose las uñas, en un gesto de confianza y como chicana ante su competencia.

La pícara reacción de Wanda Nara

Mientras se estrenaba Hija del Fuego, en MasterChef Celebrity eliminaban a un participante

Mientras en eltrece se estrenaba el primer capítulo de Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda, en Masterchef Celebrity se despedían de Rusherking, el último eliminado del reality. El participante presentó una codorniz acompañada de choclos y hongos grillados, huevo duro y una salsa agridulce de limón, melón y miel. Sin embargo, el jurado fue lapidario y criticó duramente cómo había quedado el resultado. Finalmente, se enfrentó a Miguel Ángel Rodríguez, el otro participante que se encontraba en la cuerda floja, pero el cantante no tuvo una nueva oportunidad.

La guerra de rating de la China Suárez y Wanda Nara

De esta manera, y de la mano de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a liderar el rating, en uno de los días más picantes de todos, gracias a su comienzo de competencia con la China Suárez. La modelo no dejó pasar desapercibido su triunfo y lanzó un picante palito contra la actriz, y celebró el liderazgo del reality sobre otros canales de televisión. Los mismos usuarios no dudaron en dejar comentarios al respecto, profundizando más la competencia entre ambas.

A.E