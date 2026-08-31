Lejos de la moda y el fútbol, el negocio poco conocido de Antonela Roccuzzo

La elección de una funda para el celular se convierte muchas veces en una ventana directa hacia los gustos, los afectos y la personalidad de quien lo utiliza. En esta oportunidad, este accesorio se inscribe dentro de una cápsula exclusiva que la marca Casetify comercializa con su impronta, generando un puente directo entre el diseño comercial y su universo más cercano. A través de esta colección, Antonela Roccuzzo expone un costado desconocido las grandes alfombras rojas, los flashes de las cámaras y los eventos masivos vinculados estrictamente a la carrera de Lionel Messi y sus hijos.

Las fundas de celulares by Antonela Roccuzzo

Una cápsula exclusiva con la impronta de Antonela Roccuzzo

El diseño de este accesorio está compuesto por bloques gráficos en tonos rosa, blanco y turquesa que esconden guiños inconfundibles hacia sus raíces culturales y su vida actual en el exterior. Entre los dibujos seleccionados aparecen un vaso con un trago margarita, palmeras soleadas y unas gafas de sol que remiten de inmediato a la dinámica cotidiana que construyó junto a Lionel Messi y sus hijos en la ciudad de Miami. La impronta nacional se mantiene intacta mediante leyendas manuscritas que reclaman la presencia constante del mate acompañado por unas ricas medialunas durante cada jornada.

Antonela Roccuzzo con la funda de su celular personalizada por ella para la marca Casetify

Este homenaje permanente a la cultura argentina convive de forma armoniosa con menciones directas a los logros deportivos del capitán de la selección, representados gráficamente a través de las tres estrellas obtenidas en el campo de juego. Cada símbolo funciona como un recordatorio constante de los momentos clave que marcaron tanto la trayectoria profesional del ahora excapitán de la selección argentina como el recorrido íntimo del hogar que comparten todos los días junto a sus herederos. La combinación de estos elementos logra sintetizar su identidad pública con aquellas costumbres sencillas que prefiere conservar intactas a pesar de la distancia geográfica y las exigencias del entorno mediático.

Antonela Roccuzzo: Mascotas entrañables y universos literarios

Dentro de la misma composición gráfica, la empresaria reserva un espacio muy especial para rendir tributo a Abú, el caniche toy marrón que se transformó en uno de los integrantes más mimados de la familia. La mención al cachorro aparece acompañada por una huella distintiva y un tierno mensaje que refleja el cariño que despierta en el interior de la casa junto a su marido y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

La funda de Roccuzzo incluye mate, medialunas, gafas, trago Margarita, Harry Potter, huellitas de perro y las tres estrellas

Por otro lado, el fanatismo incondicional por la saga literaria de Harry Potter ocupa un lugar protagónico dentro de la estética elegida para este producto comercializado por la marca. Los libros con páginas amarillentas por el paso del tiempo y las referencias al universo fantástico creado por J.K. Rowling demuestran que las pasiones de la influencer van mucho más allá de las tendencias pasajeras del mercado actual. Así, Antonela Roccuzzo logra convertir un simple accesorio en un álbum íntimo donde conviven sus grandes afectos.