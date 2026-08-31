Pampita y Anto Roccuzzo coinciden en el jean que será tendencia 2027

Pampita y Antonela Roccuzzo coincidieron recientemente en looks que resaltan una misma prenda, el jean como clave dentro de la moda internacional. Mientras una se mostró en Barcelona con un estilo veraniego y elegante, la otra eligió Nueva York para desplegar un conjunto deportivo con detalles sofisticados. Ambas propuestas se complementan en la manera de marcar tendencia y anticipar lo que se verá en las próximas temporadas.

La coincidencia de Anto Roccuzzo y Pampita que marcó la prenda que será tendencia 2027

Pampita y Anto Roccuzzo presentaron en distintos escenarios conjuntos que tienen como eje al jean, una pieza que gana protagonismo en la moda global. La modelo lo integró en un recorrido por la ciudad catalana, mientras que la esposa de Lionel Messi lo llevó en una noche marcada por el deporte y la energía de un evento internacional. Dos estilos diferentes que se encuentran en un mismo punto de referencia, mostrando cómo la moda puede adaptarse a contextos variados.

Pampita en La Sagrada Familia

En las últimas horas, la presentadora utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes que dejaron entrever cómo transcurre su viaje por Europa. Tras dejar atrás las calles parisinas, se mostró posando mientras disfruta de las calles de Barcelona. Para acompañar su recorrido, eligió un conjunto monocromático que se destacó por su equilibrio entre practicidad y elegancia. El look se construyó a partir de un top blanco de canalé con tirantes finos y un detalle metálico que aportó un toque moderno.

Dentro del atuendo que lució Pampita, el pantalón, de tiro alto y corte amplio, fue el centro de la propuesta. Con un estilo fluido, ligero y con caída elegante, la prenda fue acompañada por un cinturón negro fino que definió la silueta y generó contraste. Para completar su look, se declinó por sumar unos lentes de sol oscuros, bolso bandolera y pendientes dorados, reflejando un estilo ideal para disfrutar del verano de España.

Anto Roccuzzo en Nueva York

Por su parte, Anto Roccuzzo apostó por un estilo sporty-chic que combinó lo deportivo con las tendencias de la temporada. En su elección se destacó una chaqueta bomber de Adidas en gris oscuro, con las clásicas tres rayas blancas en las mangas, que llevó abierta y con aire relajado. Debajo, un top bandeau blanco minimalista reforzó la estética limpia. El pantalón blanco de pierna ancha, de tiro alto y estructura fluida, equilibró la propuesta, contrastando con la vibra deportiva.

El jean tendencia de Pampita y Anto Roccuzzo: versatilidad y estilo que dominarán el 2027

Las fotos que compartió, en las últimas horas, Anto Roccuzzo destacaron la elección de un mini bag verde intenso que aportó un aire elegante. Además, la modelo completó su elección con aros y un collar en tono plateado a juego con unas sandalias de taco alto en color negro. Las imágenes la mostraron en distintos momentos de la noche del US Open, desde disfrutar de las gradas hasta posar mientras miraba el partido de tenis.

Anto Roccuzzo en Nueva York

La coincidencia entre Pampita y la influencer en la elección de este jean no pasó desapercibida. El pantalón blanco de pierna ancha se posiciona como una pieza versátil que puede adaptarse tanto a un paseo turístico como a una noche de tenis. Su corte favorecedor, la comodidad que ofrece y la capacidad de combinar con estilos distintos lo convierten en un básico que dominará la moda de la próxima temporada. Con accesorios minimalistas puede ser travel chic, y con piezas llamativas puede elevarse a un look de noche.

En Barcelona, la modelo lo integró a un look monocromático que transmitió limpieza y sofisticación, mientras que en Nueva York, Anto Roccuzzo lo llevó hacia un terreno más urbano y deportivo. Dos contextos diferentes, dos estilos distintos, pero una misma prenda que se adapta con naturalidad y se convierte en símbolo de tendencia. La versatilidad del pantalón radica en su capacidad de transformar un conjunto según los complementos elegidos. Su elección reafirmó su lugar como referente de la moda a nivel internacional.

Pampita en Barcelona

Pampita y Antonela Roccuzzo se mostraron en escenarios distintos con propuestas que resaltan al jean como pieza clave dentro de la moda actual. La modelo eligió Barcelona para lucir un conjunto veraniego con detalles que marcaron frescura y elegancia, mientras la empresaria optó por Nueva York con un estilo deportivo acompañado de accesorios que aportaron contraste. Ambas coincidieron en una elección que se perfila como protagonista de la próxima temporada.

VDV