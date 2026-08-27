Antonela Roccuzzo: "Es importante mostrarles a mis hijos que puedo ser una mujer fuerte y tener mi propia vida"

Antonela Roccuzzo vive una etapa en la que la maternidad y la vida profesional se entrelazan con la búsqueda de confianza en sí misma. Su intención es demostrar que se puede sostener un hogar y, al mismo tiempo, dar lugar a intereses propios, en un proceso que la impulsa a crecer y a encontrar nuevas formas de expresión. La combinación de responsabilidades y proyectos personales se convirtió en el eje de su recorrido, reflejando su manera de vivir el día a día.

Antonela Roccuzzo fue clara al hablar sobre la forma en la que se muestra con sus hijos

Antonela Roccuzzo dio una entrevista con la revista ELLE y brindó su visión sobre lo que significa ser mujer en 2026. Sus palabras destacaron la importancia de encontrar un balance entre la maternidad, la vida profesional y los espacios propios. “Intento centrarme en mi familia. Mis hijos son mi prioridad número uno. Y ahora, estoy en posición de empezar a hacer cosas para mí misma”, expresó, dejando en claro que transita un momento en el que busca combinar sus distintos roles sin perder de vista su identidad.

Antonela Roccuzzo

La esposa de Lionel Messi y madre de tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, reconoció que durante mucho tiempo sintió culpa por no estar presente en cada instante de la vida familiar. “Me sentía muy culpable por salir de casa y no estar presente con los niños. Fui a Nueva York unos días y me sentí mal por ello. Pero cuando volví, todo estaba perfecto. Nadie murió. Me di cuenta de que puedo hacer cosas más a menudo”, relató. Esa experiencia le permitió ver que podía empezar a vivir nuevas oportunidades sin angustiarse por su familia.

En este sentido, Antonela Roccuzzo subrayó que para ella es fundamental transmitir un mensaje claro a sus hijos: que una mujer puede ser fuerte y tener su propia vida. “Creo que es muy importante para mí demostrarles que se puede ser una mujer poderosa y tener una vida propia”, afirmó. Para ella, el ejemplo personal es una herramienta clave para enseñarles a valorar la independencia y el respeto por los proyectos individuales.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Durante la charla, la empresaria también reconoció que el proceso no siempre es sencillo. “Fue difícil, y todavía lo es. No siempre lo disfruto”, confesó, al tiempo que destacó el rol de Lionel Messi en este camino. “Tengo el apoyo de mi marido, y eso es muy importante. Si no tuviera ese apoyo, no creo que estaría haciendo esto plenamente”, señaló, dejando en claro que la contención familiar es un pilar fundamental.

Entre la timidez y la confianza: el nuevo desafío de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo reconoció en la entrevista con ELLE que la exposición pública es un terreno nuevo para ella. “Soy muy tímida y esto es muy nuevo para mí. Nadie conoce mi voz. No hablo. Incluso hacer esta entrevista es nuevo para mí”, explicó. Esa timidez, según relató, fue un obstáculo inicial, pero poco a poco comenzó a ganar confianza en sí misma y a sentirse más segura en espacios donde antes prefería mantenerse al margen.

Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi

La empresaria destacó que está aprendiendo a disfrutar de nuevas experiencias y a valorar la importancia de mostrarse tal cual es ante sus seguidores. “Con el tiempo, estoy empezando a tener más confianza en mí misma y a sentirme más segura”, aseguró. Este proceso, según explicó, forma parte de un camino personal que busca equilibrar la vida familiar con proyectos propios, que en los últimos meses fueron en aumento.

En sus palabras, Antonela Roccuzzo dejó en claro que se encuentra en una etapa de redefinición, en la que intenta dar lugar a sus propios intereses sin dejar de lado su rol como madre. La idea de que una mujer puede ser empresaria, acompañar a su familia y al mismo tiempo construir un espacio personal es parte del mensaje que busca transmitir. Mostró cómo transita un momento de crecimiento personal en el que la maternidad y la vida profesional se entrelazan.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo expresó que este camino implica aprendizajes constantes y la necesidad de sostenerse en el apoyo de su entorno más cercano. La empresaria destacó que la confianza en sí misma es un elemento que se fortalece con el tiempo y que le permite abrirse a nuevas experiencias. Su relato deja en claro que la búsqueda de equilibrio entre lo personal y lo familiar es parte de un proceso que continúa desarrollándose, con la intención de mostrar que es posible combinar distintos roles.

VDV