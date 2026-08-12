El mensaje de Antonela Roccuzzo después de la carta de Lionel Messi para despedirse de su papá

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras el fallecimiento de su papá, Jorge Messi, quien murió este sábado a los 68 años. En medio del duelo familiar, el futbolista decidió hablar públicamente por primera vez y escribió una carta para despedirse de quien fue una figura fundamental a lo largo de toda su vida.

Leo Messi junto a su papá, Jorge Messi

El mensaje de Lionel Messi fue publicado este miércoles en su cuenta de Instagram y rápidamente generó una enorme repercusión entre sus seguidores, colegas y figuras del mundo del deporte. En apenas seis horas, el posteo había superado los 17 millones de “Me gusta” y reunía casi un millón de comentarios con mensajes de apoyo y condolencias.

La reacción de Antonela Roccuzzo ante las palabras de Lionel Messi

Tras la sentida publicación de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo dio un paso al frente y tuvo un importante gesto hacia el capitán de la selección Argentina. La rosarina decidió compartir en sus historias el posteo que había realizado Leo para despedir a su papá y sumó tres corazones blancos junto a la publicación.

La reacción de Antonela Roccuzzo ante las palabras de Lionel Messi

El gesto reflejó el apoyo de Antonela Roccuzzo a su pareja en medio del difícil momento que atraviesa. Además, la empresaria mantenía una relación cercana con Jorge Messi y compartió junto a él distintos momentos. También era habitual verla junto a él durante los partidos de Lionel, especialmente en ocasiones tan importantes como el Mundial de Qatar 2022, donde ambos estuvieron en el palco familiar.

La carta de Lionel Messi para despedir a su papá

En su carta, Lionel Messi habló de la dificultad de aceptar la pérdida de su padre y recordó el vínculo que construyeron a lo largo de toda su vida: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió el futbolista al comienzo de su despedida.

La carta de Lionel Messi a su papá, Jorge Messi

Uno de los momentos que recordó estuvo relacionado con el último Mundial: “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, señaló. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, señaló Lionel Messi, quien también aseguró que junto a Antonela Roccuzzo buscará mantener presente su legado en la crianza de sus hijos.