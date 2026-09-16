Lejos del modelaje, Ailén Bechara contó el detrás de escena de su nuevo negocio: “Aposté todo y me quedé en cero”

Con una trayectoria vinculada a la televisión, la moda y el entretenimiento, Ailén Bechara atraviesa una nueva etapa profesional. En los últimos años, la modelo comenzó a desarrollar distintos proyectos personales y ahora decidió asumir un desafío que la llevó a involucrarse de manera directa en el mundo de los negocios.

Ailén Bechara confesó la verdad de los comienzos de su nuevo negocio

Ailén Bechara decidió dejar por un momento el mundo del modelaje para apostar de lleno por su faceta empresarial. En una entrevista con el streaming Empre Ar, la famosa exazafata de Guido Kaczla reveló cómo nació su emprendimiento de indumentaria, cuánto invirtió en el proyecto y las dificultades que atravesó durante los primeros meses.

Ailén Bechara//Instagram

La idea surgió durante uno de sus viajes, allí conoció una marca brasileña de mallas que le llamó especialmente la atención por el calce y la calidad de sus prendas. Lejos de quedarse únicamente con la experiencia de compra, Bechara decidió invertir todo en ese negocio de bikinis.

“El capital inicial de mi emprendimiento es absolutamente todo mío. Yo me quedé literal con cero ahorros. Yo cada vez que me iba de viaje con Agustín (Jiménez), que es mi marido, compraba trajes de baño de una marca brasilera que me quedaban. ¿Vieron cuando decís: ‘Este es el que me calza perfecto’?”, explicó durante la charla.

Ailén Bechara//Instagram

La modelo detalló que la oportunidad apareció de manera inesperada. Mientras se probaba una de las prendas y estaba acompañada por su madre, escuchó hablar en portugués a una de las personas que se encontraban en el local. Al descubrir que esa mujer era la dueña de la marca, decidió acercarse y hacerle una propuesta. “Y yo dije: ‘Yo voy a llevar la marca a Argentina’. Así fue, chicos. Era el momento, el lugar, mi cabeza. Fue como: ‘Okey, esto tiene que ser’”, relató.

Sin embargo, el comienzo no fue sencillo, reconoció que inició el proyecto sin una planificación formal y que tuvo que aprender sobre la marcha cuestiones vinculadas con el comercio electrónico, la administración y la logística. También contó que cometió errores que le representaron pérdidas económicas. “Fue mucha gente que me ayudó al principio, porque yo no entendía nada de tienda nube, no entendía nada de e-commerce. Yo sabía vender sólo en un local físico. Arranqué como no se debe arrancar. Se debe arrancar con un orden, con una planificación. Bueno, yo todo eso no lo tuve”, admitió.

Ailén Bechara//Instagram

La empresaria explicó que el proceso estuvo marcado por aprendizajes y decisiones equivocadas, especialmente a la hora de elegir productos y calcular las compras. “Fui aprendiendo muchísimo en el camino, muchísimos errores, muchísima inversión que después fue en vano. Perdés plata por compras mal hechas”, señaló.

Ailén Bechara reveló cómo una situación de su pasado la conectó a su nuevo negocio

A pesar de las dificultades, Ailén Bechara aseguró que su relación con el comercio viene desde su infancia y que cuenta con una experiencia familiar que la ayudó a enfrentar el desafío. “Yo me crie literal en un comercio”, expresó, antes de recordar los esfuerzos que compartió con su madre.

“Sé lo que es vender. Yo amo lo que hago. Y lo hago con mucha pasión. Siempre fue como mi sueño tener lo que tengo hoy en el emprendimiento”, afirmó. Además, recordó que su madre tenía una boutique y que ambas recorrían Flores en busca de ropa para vender.

“Mi mamá me mandaba tres mil pesos para que yo compre ropa y me acuerdo de yo estar tipo llena de bolsas los brazos, tomarme el 99, me dejaba cerca de Retiro. Yo no tenía para pagarme un taxi y de ahí me iba caminando al departamento. O sea, fue como remarla juntas para que a ella le vaya bien”, concluyó.

De esta manera, Ailén Bechara busca consolidar su emprendimiento y demostrar que detrás de su imagen pública también existe una fuerte vocación comercial. Aunque reconoce que el camino estuvo lleno de errores y sacrificios, la empresaria se muestra entusiasmada con el proyecto y apuesta a seguir creciendo a partir de la experiencia adquirida.