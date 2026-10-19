Lejos del modelaje, el exitoso proyecto de Helena Ayerza, la pareja de Gastón Gaudio

Helena Ayerza, la pareja de Gastón Gaudio, construyó una trayectoria asociada durante años al modelaje, pero en la actualidad también concentra esfuerzos en una actividad impulsada por ella misma. A partir de un interés relacionado con la estética y los complementos de moda, desarrolló un proyecto que se convirtió en una parte importante de su presente profesional. Entre compromisos laborales y actividades personales, encontró un espacio para explorar una nueva área dentro del sector creativo.

La nueva vida de Helena Ayerza, la pareja de Gastón Gaudio, volcada a su nuevo proyecto

Durante años, Helena Ayerza fue reconocida por su trabajo como modelo y por su presencia dentro del mundo de la moda. Sin embargo, en el último tiempo decidió ampliar sus horizontes profesionales con una propuesta propia vinculada al diseño de accesorios. Mientras mantiene su vínculo con el universo fashion, la emprendedora desarrolla un proyecto que nació de manera independiente y que se consolidó como una de las actividades centrales de su actualidad.

Helena Ayerza y Gastón Gaudio

En este sentido, la novia de Gastón Gaudio construyó gran parte de su trayectoria dentro de campañas de moda, producciones fotográficas y colaboraciones con distintas marcas. Su imagen también suele estar asociada a un estilo de vida relacionado con la estética, los viajes y la vida familiar. En paralelo a ese recorrido profesional, comenzó a desarrollar una iniciativa personal enfocada en accesorios que reflejan un perfil distinto al de sus trabajos frente a cámara.

Ese proyecto tomó forma bajo el nombre Helena x Helena, una marca dedicada a la creación y comercialización de piezas de bijouterie y accesorios. La propuesta de Helena Ayerza incluye collares, pulseras, aros, dijes y otros complementos de uso cotidiano. A diferencia de grandes firmas de joyería o emprendimientos con estructuras masivas, se trata de una iniciativa de escala más personalizada, orientada a un público que comparte afinidad con el estilo que la modelo proyecta desde hace años.

Helena Ayerza

La actividad está centrada en la elaboración y selección de piezas que funcionan como complemento de distintos looks. La comercialización se realiza principalmente a través de canales directos y de algunos espacios físicos vinculados al entorno emprendedor y familiar de la modelo. De esta manera, el proyecto se desarrolla como una extensión de su interés por la moda, aunque desde un rol más ligado a la gestión y al desarrollo de producto.

Un perfil emprendedor que convive con la moda y la vida familiar: el presente de Helena Ayerza

Más allá de este emprendimiento, Helena Ayerza continúa manteniendo una presencia activa dentro del universo fashion. Su trabajo como modelo sigue formando parte de su actividad profesional, participando de producciones y colaboraciones vinculadas al sector. Sin embargo, la incorporación de un negocio propio le permitió sumar una faceta diferente a una carrera que hasta ahora estaba asociada principalmente a la imagen y a las campañas publicitarias.

Helena Ayerza

En ese recorrido también ocupa un lugar importante su entorno familiar. La modelo es hermana de Josefina Ayerza, creadora de una reconocida marca de indumentaria, por lo que el vínculo con la moda forma parte de su historia desde hace años. Esa cercanía con el diseño y la creatividad aparece como un elemento presente tanto en sus elecciones profesionales como en los proyectos que impulsa actualmente.

Su vida personal también suele despertar interés debido a su relación con Gastón Gaudio. La pareja comparte desde hace años distintos momentos familiares y actividades sociales, manteniendo un perfil relativamente reservado en comparación con otras figuras del ambiente. Juntos formaron una familia y desarrollan gran parte de su rutina entre compromisos laborales, viajes y actividades vinculadas a sus respectivos proyectos personales.

Helena Ayerza

Actualmente, Helena Ayerza combina distintas facetas profesionales. Mientras continúa ligada al modelaje y a las producciones de moda, también dedica tiempo al crecimiento de su marca de accesorios, un emprendimiento que le permitió explorar una nueva área dentro del sector. Lejos de limitarse únicamente al trabajo frente a las cámaras, construyó una actividad que integra diseño, comercialización y gestión.

VDV