Helena Ayerza presentó a Alfonsina, su primera hija junto a Gastón Gaudio

Helena Ayerza es una reconocida modelo y empresaria, quien consolidó una sólida carrera internacional tras ser descubierta a los catorce años. Gastón Gaudio es un legendario extenista profesional argentino, célebre por su talento en la cancha y por haberse coronado campeón del prestigioso torneo de Roland Garros en la edición de 2004. Si bien cada uno creó un camino laboral diferente, la vida los cruzó en el 2018, y formó una pareja con un similar proyecto a futuro.

Ambos se conocieron en la zona residencial de Pilar y comenzaron a salir formalmente, sin dudar en mostrar su amor a la vida pública. Creando un bajísimo perfil mediático, pero con una comunidad de seguidores grandes, consolidaron su vínculo afectivo a lo largo de los años y se convirtieron en padres primerizos de su primer hijo varón llamado Vicente en 2023. Sin embargo, la familia que comenzaron a construir creció, y la pareja dio la bienvenida a su primera hija mujer, Alfonsina, quien nació a mediados de junio de 2026, y a quien Helena decidió presentar formalmente en sus redes sociales en los primeros días de agosto.

Las primeras fotos de Alfonsina, la primera hija de Helena Ayerza y Gastón Gaudio

Las primeras fotos de Alfonsina, la primera hija de Helena Ayerza y Gastón Gaudio

Si existe una pareja bajo perfil, que protegen su intimidad de su vida pública pero siguen construyeron y cultivando el amor y cariño de sus seguidores en redes sociales, ellos son Helena Ayerza y Gastón Gaudio. La historia de amor entre la célebre modelo y el reconocido deportista comenzó a escribirse de manera discreta a principios de 2018, cuando coincidieron en la exclusiva zona residencial de Pilar, lugar donde ambos residían y donde el destino cruzó sus caminos.

Lo que inició como una simpatía mutua y un acercamiento casual se transformó rápidamente en un romance sólido, decidiendo formalizar públicamente su noviazgo durante la temporada veraniega de 2019 en las playas de Punta del Este. Desde entonces, eligieron edificar su relación lejos de la estridencia mediática, donde construyeron una familia de cuatro. La pareja consolidó profundamente su proyecto de vida cuando le dieron la bienvenida a Vicente, su primer hijo varón, quien nació el 16 de marzo de 2023 en perfecto estado de salud. La feliz noticia de su primogénito conmovió al entorno del tenis y del espectáculo y agrandó el deseo de expandir el hogar familiar.

A mediados de enero de 2026, Helena sorprendió a sus más de 80 mil seguidores de Instagram al compartir una tierna secuencia capturada durante un atardecer esteño, donde se evidenciaba una incipiente pancita de cuatro meses de gestación, confirmando oficialmente que estaban esperando a su segunda heredera, Alfonsina. El 26 de junio del 2026, llegó a su vida la primera hija mujer de la pareja, y semanas más tarde la modelo compartió las postales más tiernas.

Las primeras fotos de Alfonsina, la primera hija de Helena Ayerza y Gastón Gaudio

El orgullo de Helena Ayerza y Gastón Gaudio, y el rol de hermano mayor de Vicente

En la publicación que Helena Ayerza compartió durante los primeros días de agosto, la modelo decidió presentar a su primera hija junto a Gaston Gaudio, y enterneció a todos con las primeras semanas que la pareja vivió como una familia de cuatro. En las mismas, se destacaba el cariño y la emoción de todos los integrantes, al igual que algunos momentos en el hospital, paseos en la casa y la intimidad de la modelo con su nueva cómplice. "Gorda linda, ahora que estás conmigo siento que siempre supe que ibas a venir. Te amo con toda mi alma", comenzó exponiendo.

De la misma manera, muchos de sus seguidores destacaron que Vicente, ahora hermano mayor, ya mostraba signos de protector nato de su hermanita, dejando en claro que la amaba mucho más de lo que se imaginaba. Ayerza cerró el posteo y expresó. "Ahora somos una familia de cuatro, mi familia. Todavía me cuesta creer que soy mamá de dos bombones. ¡Mi nueva mejor amiga para esta aventura que es la vida! Gracias universo. 20 fotos de lo que fueron estas últimas 6 semanas del amor".

Las primeras fotos de Alfonsina, la primera hija de Helena Ayerza y Gastón Gaudio

Helena Ayerza presentó a Alfonsina, su primera hija junto a Gastón Gaudio, y volvió a sellar aquella historia de amor que surgió de manera inesperada a mediados del 2018. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en enternecerse con las postales y compartir algunos de los comentarios que llenaron de amor a esta nueva familia de cuatro.

A.E