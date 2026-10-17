Gastón Gaudio sobre la paternidad a los 47 años: “Con el primero no dormimos. Fue un martirio”

La vida de los deportistas de élite suele medirse en torneos, títulos y marcas históricas. Sin embargo, cuando las luces de la competencia se apagan, el partido más importante comienza en casa. Gastón Gaudio transitó una transformación profunda en los últimos años y hoy atraviesa una etapa plenamente dedicada a la familia. En pareja con Helena Ayerza desde 2018, el ex campeón de Roland Garros experimenta la crianza con otra madurez, combinando la alegría diaria con las exigencias físicas que implica la llegada de los niños a la casa.

Gastón Gaudio con Helena Ayerza y Vicente

Gastón Gaudio: Entre el cansancio extremo y la sorpresa del segundo hijo

En una charla relajada en el ciclo Otro día perdido (eltrece), Gastón Gaudio mostró su costado más humano. Lejos de construir una imagen acartonada, reconoció que la convivencia con los primeros meses de crianza resultó cuesta arriba. “Con el primero no dormimos, cero. Entonces fue realmente un martirio”, confesó sobre la experiencia inicial con Vicente, quien hoy tiene tres años y medio.

A pesar de las dificultades del debut en la paternidad, la decisión de ampliar la familia llegó impulsada por el deseo compartido con su pareja. “Los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos: ‘No podemos no darle un hermano’”, explicó sobre la llegada de Alfonsina, la beba que nació en junio de este año. Entre risas, admitió el vértigo que implicó dar ese paso: “Es increíble que tengamos hijos sabiendo cómo fue el primero. Yo hubiese tenido uno y ya está”. Para evitar sorpresas futuras, bromeó con total sinceridad sobre el cuidado en esta etapa: “Desde que nació nada, no queremos ni correr el riesgo”.

Gastón Gaudio: La debilidad por las mujeres y la diferencia entre criar varones

La llegada de su segunda hija generó un contraste notable en la dinámica cotidiana si se compara con la experiencia vivida junto al varón. Mientras los primeros tiempos con Vicente implicaron un desgaste absoluto, la dinámica con la beba resultó distinta y mucho más llevadera en esta etapa inicial. Al respecto, el ex deportista reconoció su debilidad con total naturalidad: “Siempre me gustaban las mujeres”.

Gastón Gaudio y Helena Ayerza

Entre risas y complicidad, Gastón Gaudio profundizó sobre este vínculo: “La segunda te es más fácil, es una divina, espectacular. Las nenas son mejores en eso”. A su vez, reflexionó sobre cómo cambió su mirada respecto a los hijos ajenos y propios. Reconoció con picardía que antes le aburría escuchar las vivencias ajenas sobre crianza, pero ahora cayó en la misma dinámica: “Todos los padres cuando hablan de sus hijos decís ‘uy, qué embole, qué me importa tu hijo’. Pero ahora, te lo juro, no lo puedo controlar”.

Gastón Gaudio: La fascinación por esta etapa de la vida

A los 47 años, el ex tenista disfruta de un presente donde las prioridades cambiaron por completo. Lejos de las exigencias del circuito profesional, cada logro de sus hijos se convirtió en motivo de asombro y felicidad genuina. Aunque admitió que el cansancio físico se siente con mayor intensidad, la fascinación por este rol lo atraviesa por completo en su día a día.

El emotivo posteo de Gastón Gaudio cuando nació Alfonsina en junio de este año

“Estoy fascinado”, resumió sobre su rutina entre pañales, risas y momentos compartidos en el hogar. Con la misma espontaneidad que lo caracterizó durante su carrera deportiva, Gastón Gaudio demuestra que esta nueva faceta lo encontró en un momento de plena madurez, donde los afectos ocupan el centro de la escena y cada pequeño avance familiar vale mucho más que cualquier trofeo.