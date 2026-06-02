Lejos de la tele, el nuevo trabajo de Mercedes Morán

Mercedes Morán construyó una carrera que atraviesa cine, televisión y teatro, consolidándose como una de las artistas más versátiles de la escena. Su recorrido se destaca por su capacidad de adaptarse a distintos géneros y formatos, siempre con proyectos que amplían su horizonte creativo. En la actualidad, lejos de la tele, suma nuevas propuestas que la mantienen activa y presente en diferentes ámbitos culturales, mostrando cómo su trayectoria sigue creciendo.

El nuevo trabajo de Mercedes Morán que marca un presente distinto en su vida

Mercedes Morán se destacó desde sus primeros pasos en la actuación por un estilo que combina naturalidad y compromiso artístico. Su trayectoria incluye producciones de gran impacto en cine y televisión, además de un sólido camino en el teatro. Hoy, se encuentra en una etapa donde nuevas experiencias amplían su perfil profesional y la acercan a otros públicos, con proyectos que reafirman su lugar como referente de cultura.

Mercedes Morán

Desde sus inicios en la actuación, la artista armó un recorrido que inició de manera inesperada. En su juventud inició la carrera de Sociología, pero durante la dictadura militar la actividad universitaria se vio interrumpida. Esta situación la llevó a anotarse en un taller de actuación dictado por Lito Cruz y allí encontró el camino que marcaría su vida. Desde entonces, su versatilidad se convirtió en su sello, transitando con naturalidad distintos escenarios.

En una nueva faceta artística, Mercedes Morán se presentó como escritora con la publicación de Madre mía. El libro reúne más de cuarenta relatos cortos que se mueven entre la autoficción y la crónica. El eje central es la relación con su madre, marcada por mandatos sociales, religión y disciplina severa. El libro explora la rigidez de la educación emocional y sexual recibida en su infancia y se convierte en un viaje íntimo que le permitió comprender y sanar ese vínculo.

Madre Mía, el libro de Mercedes Morán

La propuesta muestra cómo la intérprete expandió su creatividad más allá de la actuación, sumando la escritura como un nuevo espacio de expresión. Además, para muchos de sus seguidores, esta nueva etapa de su vida se apoya en un tono íntimo y reflexivo. La obra también destaca la observación desde un contexto histórico y cultural que atraviesa cada relato. De esta manera, logra trasladar al papel una sensibilidad que complementa su trabajo en la actuación.

Televisión, películas y teatro: el amplio recorrido artístico de Mercedes Morán

A lo largo de su vida, Mercedes Morán filmó más de treinta películas y se consolidó como una de las actrices preferidas. Su participación en La ciénaga (2001) y La niña santa (2004), dirigidas por Lucrecia Martel, marcó un antes y un después en su vida. En Sueño Florianópolis (2018), dirigida por Ana Katz, obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Karlovy Vary. Más recientemente, en Elena sabe (2023), interpretó a una madre afectada por el Parkinson, mostrando su capacidad para abordar personajes complejos.

Mercedes Morán

Por otro lado, su presencia en televisión la convirtió en una cara familiar para los hogares argentinos. En Gasoleros interpretó a Roxana Presutti, un personaje que revolucionó la ficción diaria. Más adelante protagonizó Socias y Guapas, producciones que exploraron universos femeninos modernos. También trabajó en El hombre de tu vida (2011) junto a Guillermo Francella, bajo la dirección de Juan José Campanella. En los últimos años se destacó en plataformas de streaming con papeles de impacto que ampliaron su alcance internacional.

El teatro es otro de los pilares de la carrera de Mercedes Morán. Debutó en la escena independiente con El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas y luego brilló en grandes producciones de la Calle Corrientes. También escribió e interpretó su unipersonal ¡Ay, amor divino!, bajo la dirección de Claudio Tolcachir, una propuesta que reafirmó su capacidad para crear y sostener proyectos propios. Actualmente, se sumó a los ensayos de la versión local de Misericordia, obra italiana que comparte con Leticia Brédice y Romina Ricci.

Mercedes Morán

Mercedes Morán se encuentra en una etapa donde su presente artístico se expande hacia nuevos proyectos y desafíos. Lejos de la tele, su nuevo trabajo, volcado a la literatura, refleja cómo su trayectoria continúa evolucionando, con propuestas que abarcan teatro, producciones en plataformas y la escritura. Cada producción reafirma su versatilidad y consolida un recorrido que se mantiene vigente.

VDV