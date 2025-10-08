Mercedes Morán reveló que se casó a los 17 años con un hombre mayor de edad: “Pasó a ser mi tutor legal”

Mercedes Morán compartió un recuerdo de su juventud que sorprendió a todos sus seguidores. La actriz reveló que se casó a los 17 años con un hombre mayor, en una etapa marcada por decisiones poco convencionales. El vínculo se formalizó mientras ella aún cursaba el secundario, y derivó en situaciones particulares dentro del ámbito escolar.

Durante su participación en el programa Otro día Perdido (El Trece), la actriz sorprendió a Mario Pergolini y a la audiencia al compartir una anécdota poco conocida de su juventud. “Cuando terminé cuarto año, me casé. Hice quinto casada”, contó. “Mentira”, exclamó el conductor, incrédulo.

La charla entre el periodista y Mercedes Morán se dio en tono distendido, donde ella explicó que, al ser menor de edad, sus padres debieron firmar un permiso legal para que pudiera casarse. “Fue un quilombo en casa”, reconoció, aunque aclaró que finalmente todo se resolvió.

Pero el detalle que más llamó la atención de la audiencia fue que su esposo, mayor de edad, pasó a ocupar un rol formal dentro del colegio. “Mi marido pasó a ser mi tutor legal y encargado en el colegio”, explicó. Incluso, agregó que él firmaba su boletín de calificaciones ya que se desempeñaba como su tutor legal.

“Incluso cuando tenía problemas de conducta lo llamaban a él”, comentó entre risas. Mercedes Morán se refirió a ese período como una época “muy hippie”, en la que las decisiones personales se vivían con mayor libertad. Aunque relató que en el colegio le llamaban la atención por usar polleras cortas. “Le decían al Flaco: ‘Su mujer trae la pollera muy corta’. Y él respondía: ‘Bueno, pero tiene buenas piernas’”, comentó.

Por su parte, la artista también mencionó que su esposo de ese entonces es el padre de sus primeras hijas, y que mantiene con él una relación de respeto y cariño. “Lo queremos mucho”, afirmó, sin entrar en detalles. Mario Pergolini, fiel a su estilo directo, le consultó que hubiera hecho si una de sus hijas le pedía casarse en cuarto año como ella. “Ni en pedo”, respondió la presentadora con risas.

