Susana Giménez, molesta y decepcionada: su nieta no fue a la Navidad familiar y viajó con su novio de Boca

La Navidad de Susana Giménez estuvo lejos de ser la postal clásica de brindis, risas y mesa completa. Este año, la ausencia de su nieta Lucía Celasco marcó un quiebre que no pasó desapercibido. La joven decidió no participar del festejo familiar y pasar las fiestas en el exterior. La decisión generó sorpresa, enojo y una fuerte decepción en el entorno de la diva.

El encuentro navideño se realizó, como es tradición, en La Mary, el histórico refugio de Susana en Punta del Este. Allí, la falta de Lucía se sintió desde el primer momento. Según trascendió, la nieta estaba invitada y contaban con su presencia en la mesa familiar. El cambio de planes, a último momento, fue interpretado como una señal que afectó profundamente a la conductora.

El viaje de Lucía Celasco con Nicolás Figal que encendió el malestar en Susana Giménez

En lugar de compartir la noche con su abuela, Lucía eligió viajar a Nueva York junto a su novio, el futbolista Nicolás Figal. La pareja pasó la Navidad recorriendo la ciudad, disfrutando de paseos y cenas románticas. Algunas imágenes del viaje circularon rápidamente en redes sociales y esas postales terminaron de confirmar la ausencia en el festejo familiar. Desde el entorno de Susana aseguran que la conductora se enteró del viaje con sorpresa.

Las fotos de Lucía Celasco y su novio en Nueva York

En programas de espectáculos se comentó que incluso se intentó cubrir el lugar vacío invitando a otra persona. “Todos en La Mary. Toda la gente estaba ahí ¿Y qué pasó? Invitaron a alguien para llenar un lugar porque faltaba Lucía, y a ella no le cayó bien. No le cayó bien que no viniera porque estaba invitadísima, pero Lucía estaba en New York, porque a ella le gusta la Navidad con nieve, ir a la Quinta Avenida", indicó el periodista Gustavo Descalzi en el programa A la tarde por América.

Susana Giménez, una fecha sensible y una decisión que dolió

Para Susana, la Navidad siempre tuvo un valor especial ligado a la unión familiar. La diva suele vivir estas fechas como un ritual íntimo, rodeada de sus afectos más cercanos. Por eso, la decisión de Lucía fue leída como algo más profundo que un simple viaje. No se trató solo de estar lejos, sino de elegir otro plan en una fecha clave. “Hay fechas que no cierran, las cuentas no cierran, parece que algunas fechas se pisan. La abuela está intentando proteger a su nieta y es posible que todavía no venga la oficialización, ni siquiera en fin de año”, agregó al aire Descalzi.

Susana Giménez y Lucía Celasc

Aunque Susana no hizo declaraciones públicas, en el ambiente se habla de una decepción sincera. El episodio volvió a poner bajo la lupa los vínculos familiares y las tensiones que pueden surgir cuando entran en juego nuevas parejas.“Enojos en el seno de la familia Giménez por esta ausencia. Ya habíamos hablado de esta distancia que había entre abuela y nieta, por el ritmo de vida que tiene Lucía. Es hippie ella”, concluyó el periodista. Más allá del ruido mediático, lo cierto es que la Navidad dejó sentimientos encontrados. Mientras Lucía apostó al amor y a una experiencia distinta, Susana vivió la fecha con una ausencia difícil de digerir.