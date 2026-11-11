Calu Rivero mostró la reacción de sus hijos, Tao y Bee, al ver al Papa León XIV: “En familia, siendo parte de algo más grande”

La visita del Papa León XIV a Buenos Aires convocó a miles de fieles que se acercaron para participar de las distintas actividades que encabezó durante su estadía en la ciudad. Uno de los encuentros más multitudinarios fue la vigilia con los jóvenes, realizada el 10 de noviembre frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Calu Rivero en la vigilia del Papa León XIV

Entre quienes participaron de la jornada estuvo Calu Rivero, quien asistió acompañada por sus hijos, Tao y Bee. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un breve video en el que se puede ver la reacción de los pequeños durante la ceremonia y dejó un mensaje sobre la experiencia que vivieron juntos.

El emotivo momento de Tao y Bee durante la vigilia del papa León XIV

En uno de los videos que publicó Calu Rivero, sus hijos aparecen saludando emocionados a la distancia hacia el lugar donde se estaba desarrollando la ceremonia. El registro permitió ver cómo los pequeños vivieron el encuentro con el pontífice, en medio de la multitud que se había acercado para participar de la vigilia.

Junto al video, la actriz escribió una reflexión sobre el significado de aquella experiencia familiar: “Una llama encendida por el papa León XIV. De vela en vela, de mano en mano, de persona en persona. Nosotros ahí, en familia, siendo parte de algo más grande. La fe”. De esta manera, compartió su mirada sobre una jornada que decidió vivir junto a sus hijos, Tao y Bee.

Las figuras del espectáculo que participaron de la visita del papa León XIV

La presencia de Calu Rivero se sumó a la de numerosas figuras del espectáculo, el periodismo y otros ámbitos que participaron de las actividades del papa León XIV en Buenos Aires. Durante la misa celebrada el 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles estuvieron Pampita, Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier, Florencia de la V con su esposo Pablo Goycochea y sus hijos, Claudia Villafañe, Nicolás Francella, Angie Landaburu y Vicky Xipolitakis, entre otros.

El Papa León XIV en la Argentina

También asistieron Gladys "La Bomba Tucumana" junto a su hijo Tyago Griffo, Yanina Latorre, Analía Franchín, Georgina Barbarossa, Cristina Pérez, Eduardo Feinmann y María Belén Ludueña, quien acompañó al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. En medio de la convocatoria, las imágenes que compartió Calu Rivero pusieron el foco en una experiencia mucho más personal: la de sus hijos Tao y Bee, quienes vivieron la vigilia junto a ella y se mostraron entusiasmados durante la ceremonia.