Entramos al living de Soledad Solaro: estilo rústico, sillón renovado y con la alfombra que es tendencia

Soledad Solaro abrió las puertas de su casa para mostrar una transformación absoluta en su living principal. La modelo compartió en sus redes sociales el paso a paso de una renovación profunda que busca imprimir mayor personalidad al ambiente. Cada detalle refleja una búsqueda estética muy marcada hacia la comodidad y la elegancia descontracturada.

Soledad Solaro mostró su living renovado.

Las paredes blancas actúan como un lienzo luminoso que potencia la madera y los tonos neutros del mobiliario. Para lograr este cambio, la conductora convocó a especialistas en decoración que entienden perfectamente su visión. El objetivo principal consistió en ganar amplitud visual y generar un clima acogedor para recibir amigos o disfrutar del descanso diario. La distribución del espacio prioriza la circulación fluida y la conexión directa entre el sector de relax y la zona multimedia.

Así es el nuvo living de Soledad Solaro.

El nuevo sillón de Soledad Solaro: lino potente y diseño envolvente

El gran protagonista de esta transformación resulta ser el imponente sillón de tres cuerpos que domina la escena central. Soledad reemplazó la estética tradicional por un género de tapicería sofisticado y resistente conocido como lino stone. Este material aporta cuerpo, textura visual y una caída perfecta que aleja al mueble de las propuestas convencionales.

Soledad Solaro mostró la renovación de los sillones.

Los almohadones blancos en gran cantidad refuerzan esa sensación de comodidad absoluta que tanto busca la modelo. La estructura se completa con detalles sutiles en tonos grises dentro del mismo género para mantener una armonía cromática impecable. Este tipo de tapizado soporta el uso cotidiano sin perder sofisticación, transformándose en el sitio ideal para mirar televisión o compartir charlas interminables.

Rústico, calidez y la alfombra furor similar a la de Pampita

El concepto rústico se consolida gracias a la elección de una imponente mesa ratona de madera oscura con líneas rectas y limpias. Sin embargo, el verdadero objeto de deseo que acapara todas las miradas es la alfombra de fibra natural que cubre gran parte del piso.

La alfombra de Soledad Solaro coincide con la de Pampita.

Este accesorio decorativo marca tendencia absoluta en el mundo del diseño de interiores por su capacidad de aportar textura y organicidad a los espacios modernos. Llama la atención el parecido estético de este tejido con el elegido por Pampita para sus propios espacios residenciales, convirtiéndose en el infaltable de las famosas. De este modo, Soledad Solaro consolida un refugio urbano donde la naturaleza y el confort conviven en perfecta armonía.