Así fue el cumpleaños de 6 de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: ambientación dedicada, pista de baile y muchos globos

Lizy Tagliani es una de las actrices, comediantes y conductoras más queridas de Argentina, reconocida por su carisma y su humor disparatado. En el 2024, junto a su esposo Sebastián Nebot, cumplió el sueño más grande de su vida al iniciar el camino de la adopción de su hijo, Tati. Desde la llegada del pequeño, la pareja consolidó una hermosa familia y no dudan en compartir los mejores momentos con sus seguidores, resguardando siempre la identidad del pequeño, tapando su rostro con emojis.

El pasado 31 de agosto de 2026, la familia se llenó de felicidad y emoción para festejar el cumpleaños de 6 de Tati. Sin dudarlo, la pareja preparó una festividad temática con ambientación dedicada, pista de baile, divertidas actividades y muchos globos.

El cumpleaños 6 de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Así fue el cumpleaños 6 de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: temático de Sonic y mucho baile

Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, se volvió el centro de atención y protagonista de momentos más importantes de la pareja. Desde que se concretó la adopción, en el 2024, la conductora y su esposo buscan siempre darle lo mejor a su niño, protegiéndolo de la mediatización y los problemas que surgen alrededor. Es por eso que, a finales de agosto del 2026, decidieron hacer una gran celebración de cumpleaños por los 6 años de su hijo.

El festejo se transformó en una verdadera aventura gracias a la elección de una temática de Sonic, el veloz erizo azul de los videojuegos , que es el personaje favorito del pequeño. La decoración dejó maravillados a todos los presentes al recrear el universo del personaje mediante un imponente backdrop circular con imágenes en movimiento, rodeado por una espectacular estructura de muchos globos en tonos azules, dorados y plateados. En el centro del salón se lucía la increíble torta temática de varios pisos, decorada minuciosamente con detalles del juego, anillos dorados comestibles y coronada con la figura del protagonista junto a un gran número seis.

El cumpleaños 6 de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Las actividades estuvieron pensadas para que nadie se quedara sentado un solo segundo durante la tarde. El gran atractivo de la jornada fue la moderna pista de baile equipada con luces intermitentes y humo artificial, donde los chicos y los adultos disfrutaron de los éxitos musicales del momento. El punto más alto de la animación ocurrió con la aparición de un muñeco de Sonic a tamaño real, que bailó con los invitados y organizó divertidas carreras de velocidad en el salón. Además, el evento contó con una plaza blanda para los más pequeños, talleres de arte, juegos interactivos y un sector especial de maquillaje artístico donde los amigos del cumpleañero pudieron pintarse con los colores clásicos de sus personajes preferidos de la saga.

El cumpleaños 6 de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Las tiernas palabras y los amigos de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en el cumpleaños de Tati

Entre los invitados especiales y más cercanos de Tati, se encontraban los amigos de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot. El festejo estuvo colmado de afecto gracias a la presencia de grandes figuras del espectáculo que recurrieron a sus cuentas de Instagram para retratar los mejores momentos de la velada. Barby Franco asistió acompañada por su pequeña hija Sarah, mientras que Vicky Xipolitakis se mostró sumamente emocionada al compartir postales familiares frente a la torta principal. Ambas subieron tiernas historias expresando sus profundos deseos de felicidad para el niño y felicitando a la pareja por la hermosa familia que consolidaron. A las dedicatorias se sumó Lucas Diez, y muchos más de sus cercanos que están lejanos a los medios de comunicación.

El emotivo evento concluyó con el tradicional momento de cantar el feliz cumpleaños, instante en que los tres ingresaron al salón agarrados de la mano hacia la mesa principal. Con el infaltable muñeco de Sonic de fondo y rodeados por el aplauso de todos los seres queridos, Tati sopló la velita número seis de su torta azul, dando al evento y las redes sociales un tierno cierre lleno de risas y demostraciones de cariño.

El cumpleaños 6 de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

El cumpleaños de 6 de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, tuvo ambientación dedicada, pista de baile y muchos globos, pero se destacó por el profundo amor que rodeó al pequeño en cada momento. Este día especial consolidó el gran presente de una familia que esperó con el alma la llegada de su hijo y hoy disfruta de verlo crecer rodeado de risas, afecto y una felicidad compartida con todos sus seres queridos.

A.E