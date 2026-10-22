El llanto de Nico Vázquez junto a Sylvester Stallone: Las palabras que hicieron emocionar a Rocky

Nico Vázquez recibió una de las llamadas más significativas de su vida: Sylvester Stallone se comunicó con él para felicitarlo por su trabajo en Rocky, la obra teatral que protagoniza, dirige y produce en Argentina. Sin embargo, lo que comenzó como un reconocimiento artístico terminó convirtiéndose en una conversación profundamente personal, atravesada por los recuerdos, las pérdidas y la figura de Santiago Vázquez, el hermano del actor que murió en 2016.

Nico Vázquez mostró en sus redes sociales el encuentro con Sylvester Stallone

El encuentro entre Nico Vázquez y Sylvester Stallone ocurrió a través de una videollamada y fue compartido por Nico en sus redes sociales. La comunicación fue posible gracias a la intervención de Nacho Figueras, quien ayudó a concretar la sorpresa. Para el actor argentino, Stallone no es solamente una estrella de Hollywood, sino el creador del personaje que marcó su infancia y que se transformó en una de sus mayores fuentes de inspiración.

Nico Vázquez//Instagram

“Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…”, escribió Vázquez al comenzar su publicación. Según relató, se encontraba descansando en su casa cuando atendió una llamada sin imaginar quién estaba del otro lado. “Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba Sylvester Stallone Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla”, contó.

Nico Vázquez y Dai Fernández//Instagram

Durante la charla, el actor estadounidense destacó la versión teatral argentina de Rocky, que se presenta desde 2025 en el teatro Lola Membrives. Stallone felicitó a Vázquez por su desempeño y también reconoció el trabajo del equipo que participa del proyecto. “Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra. Que habíamos logrado llevar Rocky al teatro de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón”, explicó Nico. Además, aseguró que el protagonista de la saga valoró su labor como actor, director y productor general, junto con el compromiso de sus compañeros.

La emoción de Nico Vázquez al hablar de su hermano Santiago

La conversación, no obstante, tomó un rumbo inesperado. Lejos de limitarse a hablar sobre la obra y el cine, Nico Vázquez y Sylvester Stallone compartieron experiencias vinculadas con el dolor y las ausencias. En ese contexto, Vázquez decidió mostrarle a Stallone el tatuaje que lleva en homenaje a su hermano Santiago.

“Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito. Que fue mi papá quien me presentó aquella película cuando era chico y que después fui yo quien se la compartió a mi hermano Santi”, relató.

Nico Vázquez interpretando a Rocky//Instagram

El actor explicó que hablaron sobre las pérdidas y sobre la manera en que cada persona intenta continuar después de atravesar momentos difíciles. “Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi”, escribió.

Nico definió esos diez minutos como un momento que conservará para siempre y destacó la sensibilidad de Stallone detrás de su imagen pública. “Y pude afirmar que detrás de esa leyenda que tanto admiré toda mi vida hay un ser humano de una humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme. Y entendí un poquito más por qué llegó tan lejos”, expresó.

Finalmente, agradeció a Figueras por haber hecho posible el contacto y dedicó unas palabras especiales a su hermano: “Gracias de corazón Nacho Figueras, quien hizo posible esta sorpresa tan inmensa. Sabés lo que significó para mí. Vos también sos una persona muy generosa y humilde”. El mensaje cerró con un homenaje a Stallone, al personaje de Rocky y a Santiago: “Gracias, Sly. Por Rocky, por tu generosidad. Y gracias Santi, como siempre estuviste ahí conmigo”.

La obra Rocky en Buenos Aires se convirtió en una de las obras más vistas de la cartelera de la calle Corrientes. Además, Nico Vázquez en manifestaciones públicas por redes sociales aseguró que interpretar al boxeador fue cumplir un sueño, ya que es admirador de la película creada y protagonizada por Sylvester Stallone.