Nico Vázquez expresó su emoción en una carta para Lionel Messi: “Te amo y te admiro”

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina estuvo cargada de emoción tanto dentro como fuera del campo de juego. Entre las figuras que presenciaron la jornada estuvo Nico Vázquez, quien siguió de cerca el partido del rosarino y, horas después, decidió dedicarle una extensa carta.

A través de sus redes sociales, el actor repasó lo que significó acompañar durante años la carrera del futbolista y destacó una faceta que conoce también gracias a la amistad que construyeron. Más allá de los títulos y récords, puso el foco en la persona detrás del jugador y expresó su agradecimiento por todo lo que representó para los argentinos.

La emoción de Nico Vázquez al acompañar a Lionel Messi

Nico Vázquez estuvo presente en la despedida de Lionel Messi y tuvo la posibilidad de seguir la jornada desde el borde del campo de juego gracias a su participación en la transmisión de Telefe. Según contó posteriormente, la experiencia le permitió ser testigo de un momento que considera histórico para el fútbol argentino. El protagonista de Rocky compartió la cobertura con periodistas deportivos y reconoció el privilegio que significó encontrarse tan cerca del césped durante una jornada especial para el diez y los hinchas argentinos.

La experiencia llevó al actor a recordar el recorrido del rosarino y lo que significó para quienes siguieron su carrera desde sus primeros años. En su publicación hizo referencia a las derrotas, los momentos difíciles y las posteriores consagraciones que terminaron por cambiar la historia del seleccionado.

Vázquez destacó especialmente la posibilidad que tuvo su generación de acompañar ese camino hasta la conquista del Mundial de Qatar 2022. Para él, la jornada no representó únicamente el cierre de una etapa deportiva, sino la oportunidad de dimensionar todo lo vivido junto al capitán durante esos años.

La carta de Nico Vázquez para Lionel Messi

Nico Vázquez le dedicó a Lionel Messi una extensa carta en la que dejó en segundo plano los récords y trofeos para concentrarse especialmente en las cualidades que reconoce en su amigo fuera de la cancha. “Gracias por todo lo que nos diste con una pelota, pero mucho más por lo que nos dejaste como persona”, escribió. A partir de allí, destacó la humildad, la empatía y la sensibilidad del futbolista, además del vínculo que mantiene con su familia, sus compañeros y el país.

La primera parte de la carta de Nico Vázquez a Lionel Messi

Para el actor, uno de los mayores méritos del rosarino fue haber conseguido que su dimensión humana estuviera a la altura de una trayectoria marcada por logros históricos. Incluso sostuvo que, para él, la persona está por encima del jugador. El protagonista de Rocky también habló desde su propia experiencia. Al referirse a la predisposición del diez hacia quienes lo rodean, aseguró conocer personalmente esa faceta y lo definió como alguien extraordinario.

Nico Vázquez junto a Sofi Martínez y Gastón Edul en la despedida de Lionel Messi (Instagram)

La admiración expresada en el mensaje excedió así lo estrictamente futbolístico. Vázquez consideró que con el paso del tiempo permanecerán los goles, los títulos y los récords, pero su dimensión humana seguirá ocupando para él un lugar por encima de cualquier estadística. Finalmente, cerró la carta con una declaración directa sobre el vínculo y la admiración que siente por él: “Gracias por tanto, Leo. Te amo y te admiro con todo mi corazón”.

Cómo nació la amistad entre Nico Vázquez y Lionel Messi

Nico Vázquez y Lionel Messi mantienen una amistad desde hace más de una década, una relación que comenzó lejos de las cámaras y que a lo largo de los años tuvo algunas demostraciones públicas. Según contó anteriormente el actor, uno de sus primeros encuentros ocurrió durante un viaje a Estados Unidos. Tiempo después, Adrián Suar lo invitó a una cena de la que también participó Guillermo Francella. Allí, después de compartir varias anécdotas, los dos se sacaron una foto y el futbolista le pidió su número de teléfono para que se la enviara. A partir de ese momento comenzaron a mantener el contacto y a tener un vínculo.

Nico Vázquez y Lionel Messi (Redes Sociales)

A partir de entonces, el vínculo entre el intérprete y el rosarino se consolidó. Vázquez se refirió públicamente en diferentes oportunidades al cariño que siente por su amigo y a la admiración que le genera su manera de desenvolverse fuera de la cancha. Una de las muestras más recientes ocurrió en septiembre de 2025, cuando el campeón del mundo asistió a una función de Rocky para acompañarlo. Su presencia generó una fuerte repercusión entre el público y ambos compartieron un encuentro después de la obra.

La relación volvió a quedar reflejada durante la jornada en el Monumental. Después de acompañarlo desde el campo de juego, Nico Vázquez eligió una carta para expresar lo que significa Lionel Messi en su vida y puso el foco, una vez más, en la persona que conoció fuera de la cancha.