Nico Vázquez compartió una foto inédita junto a su hermana para anunciar las últimas funciones de Rocky en Argentina: “Ni en mis sueños”

Nico Vázquez atraviesa un momento muy especial en su carrera. Después de un año al frente de Rocky, la obra que protagoniza en el Teatro Lola Membrives, el actor anunció que quedan solamente 35 funciones de cartelera. Para comunicar la noticia, eligió una imagen inédita de su infancia junto a su hermana y su abuelo, acompañada por una profunda reflexión sobre los sueños, el esfuerzo y el camino recorrido.

Nico Vázquez reveló el recuerdo de su infancia y su vínculo con Rocky

Nico Vázquez emocionó a sus seguidores con una instantánea tomada durante un día de playa en Mar del Plata. En la fotografía se ve al actor abrazado a su abuelo Anselmo. Del otro lado, su hermana Soledad Vázquez también aparece junto a él en una tierna escena familiar. La imagen funcionó como un punto de partida para recordar que actualmente está interpretando a su personaje favorito y anunciar las últimas funciones de la obra Rocky en Argentina.

Nico Vázquez junto a su hermana Soledad y su abuelo Anselmo//Instagram

“En esta foto estoy junto a mi hermana y mi abuelo Anselmo. Ella tendría 6 años y yo, 8.Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado que algún día iba a interpretar a mi personaje favorito. Y lo hice. Lo hicimos”, escribió el intérprete y agregó un zoom en su foto de niño y expresó: “35 años soñándola”.

Junto a esta imagen inédita, Nico Vázquez compartió distintos momentos de Rocky tanto sobre el escenario como detrás de escena. En su posteo destacó el trabajo en equipo que hizo posible la obra: “Hoy quedan solamente 35 funciones de Rocky y todavía me cuesta creer todo lo que vivimos. Por eso hay que soñar. Pero también hay que trabajar muchísimo para que los sueños se cumplan. Gracias a cada una de las más de 80 personas que, función tras función, me ayudaron a hacer realidad este sueño. Juntos hicimos historia”.

Nico Vázquez y Diana Fernández en la obra Rocky//Instagram

También, el intérprete dedicó unas palabras a su público, que acompañó la propuesta durante más de un año. “Y gracias al público por acompañarnos, emocionarse con nosotros y llenar la sala una y otra vez”, manifestó y afirmó: “Ahora sí: a disfrutar cada segundo, cada pelea, cada emoción y cada aplauso. Últimas 35. Hasta que suene la campana final”.

Cómo es la obra de Rocky en Argentina, interpretada por Nico Vázquez

Con Nico Vázquez al frente, Rocky cuenta con la dirección de Mariano Demaría y la supervisión de Gustavo Yankelevich. El proyecto está producido por RGB entertainment y Preludio, y propone una adaptación teatral del clásico cinematográfico que trascendió el mundo del boxeo para convertirse en una historia de amor y resiliencia.

Obra Rocky en Argentina protagonizada por Nico Vázquez//Instagram

El actor en varias intervenciones públicas indicó que está haciendo “el personaje de su vida” y así lo demostró al encarnar a Rocky no sólo por la estética física, sino también, en lo emocional, se metió en los sentimientos del boxeador que se popularizó con el film de 1976 escrita e interpretada por Sylvester Stallone.

La trama se centra en Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que es elegido para pelear con el campeón mundial, Apollo Creed. En el trayecto hacia la competencia, el deportista conoce a Adrián Pennino, la mujer que lo acompaña a vencer sus miedos y a continuar tras cada caída. La puesta reúne un destacado elenco que acompaña a Nico Vázquez: Diana Fernández, David Masajnik, Leo Trento, Diego Hodara, Mercedes Oviedo, Gustavo Monje, Merlyn Nouel, Osky Vidal, Georgina Tirotta, Juan Mateo Halle y Alan Grinstein.

Nico Vázquez y Diana Fernández en la obra Rocky//Instagram

A lo largo de su permanencia en la cartelera, la obra se consolidó como una de las propuestas más convocantes. Con las últimas 35 funciones por delante, el equipo de Rocky se prepara para despedir una etapa significativa. Para Nico Vázquez, representa más que un final de obra, es la culminación de un sueño de la infancia.