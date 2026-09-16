El look de Angie Landaburu en una boda en Italia: volados y flores frente a los paisajes de Piamonte

La conductora y modelo Angie Landaburu vivió una jornada de encuentro y emoción en el casamiento de su amiga “de toda la vida”, Sofía Rossi, en Piamonte, la región ubicada al noroeste de Italia famosa por sus majestuosos paisajes alpinos y sus castillos de ensueño. La host de “Angeles o Demonios” -el podcast donde entrevista a personas que admira- y talento de Multitalent viajó especialmente con su marido para acompañar a su amiga y compañera del colegio San Andrés, en ese día tan especial.
Los looks de Angie Landaburu en Piamonte
Angie compartió cada momento de la celebración e impactó con un sensual vestido de la exclusiva firma Zimmermann, en color turquesa, con transparencias y delicados bordados. El peinado recogido, las sandalias y cartera con sutil brillo completaron su vestuario. Para otro momento de la jornada, Angeles eligió un diseño mini, con importante escote en tela labrada en la gama de los marrones, con clutch y stilettos al tono.
En su cuenta de instagram, la influencer le dedicó sentidas palabras a sus íntimas bajo el título Las amigas del colegio: “Nos conocimos cuando todavía estábamos descubriendo quienes éramos. Crecimos juntas, compartimos todo, risas, secretos, primeras veces, sueños, tristezas y tantas versiones de nosotras mismas. Hoy se casó una de nosotras, Sofía, te quiero y estoy feliz de verte tan plena casándote con el amor de tu vida y rodeándote con gente que te adora. Que suerte crecer y seguir eligiéndonos. Seguir siendo ‘Las amigas de siempre’”.
La celebración estuvo marcada por el espíritu italiano: una larga mesa al aire libre, rodeada de verde, luces cálidas y una cuidada ambientación que convirtió cada momento en una postal. Entre brindis, encuentros y una atmósfera de ensueño, Angie Landaburu acompañó a festejar uno de los momentos más importante de su amiga Sofía Rossi.
Fotos: Redes sociales.