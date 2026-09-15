Mauro Icardi sorprendió con un look campestre durante su estadía en la casa de la China Suárez: chaleco terracota, pantalón cargo y borcegos

Mauro Icardi volvió a llamar la atención en las redes sociales, esta vez por el look que eligió durante su estadía en la casa de la China Suárez. Lejos de los atuendos formales o de las propuestas más sofisticadas que suele lucir en lugares públicos, el futbolista optó por un estilo casual, cómodo y con una marcada impronta campestre: un chaleco terracota, pantalón cargo y borcegos.

Así fue el outfit que Mauro Icardi usó para ver a la China Suárez

Mauro Icardi compartió en su cuenta personal de Instagram un día en la casa de la China Suárez, donde no faltaron los mimos, la comida y el disfrute del sol. Para la ocasión, el futbolista posó con un conjunto pensado para una jornada al aire libre. La prenda principal fue un chaleco en tono terracota, una elección que aporta calidez y se convierte en el punto destacado de la vestimenta. El color, entre el marrón y el bordó, combina con el entorno y suma un estilo campestre.

Mauro Icardi y la China Suárez//Instagram

Debajo del chaleco, el delantero llevó un suéter negro, que funciona como una base neutra para el resto del atuendo. La combinación del tono oscuro con el terracota genera un contraste sobrio y equilibrado, sin perder la sencillez característica de una vestimenta informal. Para completar la parte superior, Icardi eligió un gorro, un accesorio que, además, de protegerlo del frío y el sol, refuerza la estética relajada del conjunto.

El look que Mauro Icardi usó en la casa de la China Suárez//Instagram

El pantalón también tiene un rol importante en la composición, para ello, el futbolista lució un modelo cargo en color beige de corte recto y cómodo. La elección de este tipo de prenda resulta funcional para una jornada al aire libre y permite moverse con facilidad. Además, los bolsillos característicos del pantalón cargo suman un detalle utilitario y moderno.

El look que Mauro Icardi usó en la casa de la China Suárez//Instagram

En los pies, llevó borcegos oscuros, ideales para completar una propuesta de inspiración rural. El calzado aportó firmeza y combinó con la paleta de colores del outfit. También refuerzó la imagen de un look preparado para caminar, recorrer espacios abiertos o disfrutar de un entorno más descontracturado.

El look que Mauro Icardi usó en la casa de la China Suárez//Instagram

Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron que los rumores sobre su pareja no eran ciertos

Las imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi que ambos compartieron en sus redes sociales zanja los rumores de separación que se especuló en las últimas semanas, donde no se observaba ninguna interacción de la pareja públicamente, no había likes, ni posteo juntos, hasta hoy que ambos decidieron romper el silencio y mostrase unidos.

Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron juntos en Pilar//Instagram

Tras varios días sin saber nada, los novios decidieron revelar su romántico día de descanso en la casa perteneciente a la actriz en Las Chacras de Murray, un barrio privado de Pilar. Allí los enamorados se mostraron cómplices entre besos, abrazos y recostados en el sol en un entorno de mucha vegetación y una enorme pileta de fondo.

Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron juntos en Pilar//Instagram

De esa manera, Mauro Icardi y la China Suárez terminaron con los rumores de separación y confirmaron que están más unidos que nunca. Además, la actriz compartió una postal con el jugador con la canción “Ordinary” de Alex Warren, pero en su versión especial para bodas, un detalle que los seguidores no dejaron pasar por alto y alimentó las sospechas de casamiento.