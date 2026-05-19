Angie Landaburu reversionó una combinación dosmilera en los Martín Fierro 2026: "Pensamos un look sofisticado y moderno"

Angie Landaburu fue una de las invitadas a los Martín Fierro 2026. Durante su paso por la alfombra roja, la top model deslumbró con una de las apuestas fashionistas más comentadas. Su look bicolor e inspirado en una icónica tendencia dosmilera pero reversionada en clave moderna no pasó desapercibido.

Angie Landaburu combinó elegancia, sensualidad y tendencia en su look para los Martín Fierro 2026

Angie Landaburu volvió a demostrar por qué es una de las nuevas referentes de moda del país. Para su paso por la alfombra roja de los Martín Fierro 2026, la influencer apostó por un look que fusionó glamour, sensualidad y nostalgia fashionista al reversionar una de las combinaciones más icónicas de los años 2000.

Angie Landaburu

La modelo eligió un diseño firmado por Eva Bomparola compuesto por un vestido largo con escote en V pronunciado, tajo a la altura de la pierna y recortes estratégicos. La prenda en color marrón se adaptó a la paleta que se destaca en la temporada otoño invierno 2026 pero también aportó un guiño nostálgico al ser combinado con detalles en tono rosa. Sin embargo, a diferencia de cómo solía llevarse años atrás, Angie Landaburu apostó por una versión mucho más intensa y actual al sumar un fucsia vibrante.

Esta actualización de la tendencia Y2K aportó fuerza, personalidad y frescura mientras que el marrón sumó elegancia y profundidad al estilismo. De manera acertada, Angie Landaburu incorporó esta tonalidad en su capa, cinturón, pequeño bolso y sus zapatos stilettos con brillos.

Flor de la V, Fabián Medina y Angie Landaburu (Crédito: APTRA)

La apuesta fashionista de Angie Landaburu para los Martín Fierro 2026, sin dudas, hizo foco en una tendencia que regresó con fuerza este año aunque en clave reversionada. La referente de moda retomó la clásica combinación dosmilera de marrón y rosa, pero la actualizó con una mirada mucho más sofisticada y moderna al reemplazar el rosa pastel por un fucsia vibrante, uno de los tonos protagonistas de la temporada. En resumen, Angie Landaburu reversionó una combinación dosmilera para su look de los Martín Fierro 2026 y cautivó a todos los presentes.

Angie Landaburu

Angie Landaburu brindó detalles del look sofisticado y trendy que lució en los Martín Fierro 2026

En diálogo exclusivo con CARAS, Angie Landaburu contó cómo nació la idea detrás del estilismo que lució en la gala de los Martín Fierro 2026 y reveló que el proceso creativo fue construido junto a Eva Bomparola desde una mirada muy personal. “Con Eva pensamos el look buscando algo sofisticado, moderno y con mucha personalidad, pero que al mismo tiempo me representara de verdad. Siempre me gusta que los looks tengan una mezcla entre elegancia y actitud, y siento que este logró exactamente eso”, explicó.

Además, detalló cómo fue el detrás de escena de la creación del outfit: “La búsqueda fue bastante orgánica. Con Eva venimos trabajando hace tiempo y ya entendemos mucho el universo estético de la otra, así que fuimos armándolo juntas desde referencias, detalles de styling y también pensando en cómo se iba a ver en fotos y en movimiento”.

Angie Landaburu

Angie Landaburu también habló sobre la previa del evento y destacó el trabajo de su equipo beauty. “La preparación me llevó varias horas entre pruebas, maquillaje, pelo y últimos ajustes del look. El pelo fue diseñado por Eddie Rodríguez y el make up por Belén Frias. Nos gustó usar la paleta de los colores de otoño en composé con el vestido y las referencias suelen ser entre Hailey Bieber y Rosie. Queríamos algo fresco, cómodo y joven. Más allá del outfit en sí, para mí toda la previa también es parte del momento y disfruto mucho ese proceso”, contó.

Por último, Angie Landubu reveló cómo vivió este momento: “La antesala fue muy divertida y relajada. Estábamos escuchando música, ultimando detalles y entrando en clima antes del evento. Me gusta tomarme ese rato para conectar, disfrutar y llegar sintiéndome cómoda y segura con lo que llevo puesto”.