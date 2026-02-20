Juana Viale mostró cómo quedó su nuevo jardín en el techo de la casa

Juana Viale volvió a sorprender a sus seguidores con imágenes tan íntimas como originales. Mediante su cuenta, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) compartió la nueva creación que llevó a cabo en su hogar y deslumbró por completo a los usuarios de las redes sociales.

Tierra, suculentas y árboles: así es el original jardín de Juana Viale

Juana Viale se muestra activa en su red social de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, para compartir con su comunidad su lado más personal y auténtico: desde sus viajes, pasando por sus rutinas de entrenamiento hasta su pasión por la cocina vegetariana. En esta oportunidad, la artista recurrió a la plataforma para mostrar el ingenioso espacio donde decidió crear su nuevo jardín.

Lejos de optar por un sector tradicional, Juana Viale eligió un escenario tan inesperado como original: el techo de su casa. A través de dos imágenes, la nieta de Mirtha Legrand reflejó su conexión con la naturaleza y demostró su espíritu aventurero. "Llegué a mi techo. El ágave que levanté del piso, allá por 2021, tirado en algún camino de Salta, hoy lo transplanté a mi techo verde. Ahí donde el verdadero límite es el cielo, y el techo las plantas…”, escribió en su publicación.

Juana Viale mostró su nuevo jardín

En la primera foto se la puede ver sonriente, agachada entre grandes plantas suculentas y un imponente ágave de hojas largas, verdes y carnosas. El entorno que la rodea es completamente natural: abundante vegetación, árboles grandes y una estructura de cemento que le da un aire rústico al espacio. En la segunda foto muestra el momento del trasplante en pleno proceso.

El look estampado y veraniego de Juana Viale para armar su nuevo jardín

En cada postal, Juana Viale luce un look relajado y veraniego, ideal para trabajar en el jardín, dejando en evidencia que el proyecto fue realizado por ella misma. Su outfit está compuesto por dos prendas que conforman una bikini estampada tipo animal print en tonos marrones. Con guantes negros en sus manos y dejando ver su figura, la presentadora mostró su costado más sencillo e ingenioso.

Juana Viale mostró su nuevo jardín

En el posteo también se puede ver a Juana Viale sobre el techo de su hogar, atenta a su nuevo jardín y cerca de una escalera apoyada a un costado. Detrás de ella, se observan macetas de barro, tejas y más vegetación, reforzando el concepto de “techo verde” que decidió construir por su propia cuenta. Su idea cautivó a los usuarios, quienes no dudaron en colocar "like" en la publicación y aplaudir el resultado.

"La jardinería es un camino de ida, arrancas un día y nunca más te detienes", "Sos una persona conectada con la naturaleza y siendo feliz", "Qué lindo, qué buena idea", "Maravilloso", "Tan luminosa como tus plantas", "Divino", fueron algunos de los tantos mensajes que cosechó en su cuenta.

El detalle más llamativo es la historia detrás de la planta: según contó, la rescató en 2021 en un camino de Salta y, años después, encontró el lugar perfecto para que siga creciendo. Fiel a su estilo, no solo compartió el resultado, sino también el significado simbólico de su acción. En resumen, Juana Viale mostró cómo quedó su nuevo jardín en el techo de la casa y volvió a dejar en claro su amor por la naturaleza, la sustentabilidad y los proyectos hechos con sus propias manos.