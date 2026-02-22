María Vázquez volvió a confirmar que los clásicos bien elegidos pueden convertirse en el detalle más poderoso de un look. Desde una postal urbana rodeada de palmeras, la modelo apostó por una fórmula minimalista y elegante donde el gran protagonista fue un accesorio infalible: el cinturón negro que elevó su pantalón sastrero off white.

María Vázquez mostró el cinturón que nunca falla para acompañar un pantalón sastrero

El estilismo de María Vázquez partió de una base atemporal y sofisticada: pantalón sastrero de tiro alto, corte amplio y caída fluida en color marfil, combinado con una musculosa negra al cuerpo. La mezcla blanco y negro, siempre chic, funcionó como lienzo perfecto para que el cinturón cobre relevancia.

María Vázquez mostró su cinturón minimalista

En esa elección estuvo la clave del look. La empresaria eligió un cinturón fino de cuero negro con hebilla dorada, una pieza simple pero estratégica. Nunca falla porque marca la cintura sin recargar, aporta contraste y estructura el outfit, especialmente cuando se trata de pantalones de silueta amplia. Además, el detalle metálico suma un toque sutil de sofisticación que dialoga con el resto de los accesorios.

Para completar el look, la modelo sumó zapatillas en tonos neutros que relajaron la impronta sastrera y un bolso backpack de Louis Vuitton con estampa monogram, al que le agregó charms y detalles personales que le dieron un guiño lúdico al conjunto. El mix entre tailoring y accesorios urbanos reforzó ese equilibrio entre elegancia y naturalidad que la caracteriza.

María Vázquez deslumbró con su look

En cuanto al beauty look, la modelo mantuvo su sello effortless: cabello suelto con ondas suaves y movimiento natural, raya al medio y un tono rubio cálido iluminado por la luz del atardecer. El maquillaje acompañó en clave fresca: piel luminosa, apenas bronceada, labios en tono nude rosado y gafas de sol de formato aviador que terminaron de aportar actitud.