Adiós al comfy: María Vázquez marca tendencia con el look que confirma el poder del mono en 2026

María Vázquez siempre llama la atención con sus looks, los cuales llevan su propio sello. En esta oportunidad, la empresaria dejó en claro que decidió apostar por una tendencia que pisa fuerte este 2026 y, como era de esperarse, se llevó todos los halagos por parte de los usuarios de las redes sociales.

Alerta tendencia: María Vázquez adelanta la prenda favorita de la temporada

María Vázquez lució un look que marca un claro giro en su estilo habitual. Lejos de las propuestas casuales y relajadas que suele elegir para el día a día, la modelo apostó por un outfit más sofisticado, ideal para una salida nocturna o un evento especial. Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de 300 mil seguidores, se mostró con la pieza clave de su vestimenta y cautivó a todos.

Se trata de un mono negro, una prenda versátil que este año se consolida como sinónimo de elegancia contemporánea. En el video que subió se la puede ver modelando en su habitación con este ítem de silueta estilizada y ceñida. El diseño deslumbra por su color negro absoluto y su diseño atemporal. En otro clip, María Vázquez lo luce bailando en el jardín de su casa, donde se puede apreciar más en detalle su atuendo.

Encaje y transparencias: así es el mono con el que María Vázquez se llevó todos los elogios

El mono elegido por María Vázquez, también, se destaca por sus líneas limpias y su caída fluida. Se encuentra confeccionado en tela tejida de algodón, más precisamente morley, y con detalles en encaje en sus laterales, lo que le brinda una suave transparencia que permiten mostrar su figura. Para completar su estilismo, la conductora recurrió a accesorios estratégicos como un collar tipo chocker con piedra de metal y anteojos circulares en tono chocolate.

El resultado fue, sin dudas, un conjunto equilibrado, sobrio y con aire nocturno. Para su beauty look, María Vázquez apostó a un cabello suelto y con ondas naturales mientras que para su maquillaje apostó por una piel natural, glowy y en tonos claros con labios rosa nude.

María Vázquez

El look de María Vázquez confirma que el mono es una de las prendas estrella que se afianzará este 2026. Lejos de su versión más relajada, como solía llevarse, el mismo se reinventa en clave elegante, con géneros nobles, cortes estructurados y colores clásicos como el negro. Esta moda, además, apunta a diseños versátiles que funcionan tanto de día como de noche, adaptándose con solo cambiar los accesorios.

Asimismo, prometen liderar la temporada con detalles que buscan elevar su diseño y convertirse en la alternativa moderna al vestido, ofreciendo comodidad sin resignar estilo. De esta manera, María Vázquez le dijo adiós a la estética comfy que suele llevar y marcó tendencia con el look que confirma el poder del mono en 2026, la prenda "must have" del año.