La maxifalda con la que María Vázquez coronó la tendencia para un look bohemio y canchero

María Vázquez es una de las modelos y diseñadoras más importantes de la industria de la moda argentina. En todo momento, deja en claro su amor por la naturaleza, el estilo boho chic y cowboy que representa en cada uno de sus looks de día y elegantes. Sin embargo, también logra imponer las mejores tendencias y unirse a las oleadas, dejando una vuelta original en sus looks. En las últimas horas, coronó la maxifalda como una prenda ideal para esta temporada, combinándolo con un look bohemio y canchero.

La maxifalda de María Vázquez

María Vázquez se unió a la tendencia de la maxifalda con una vuelta original y boho chic

María Vázquez deja en claro su amor por la moda y las tendencias, en todos los eventos que participa y a través de sus redes sociales. Desde vestidos de gala hasta looks para la comodidad de la casa o viajes al exterior, ella marca su estilo bohemio y conectado con la naturaleza de la manera más canchera y original. Sin embargo, en las últimas horas, decidió coronar una nueva tendencia, que fue vista por otras celebridades, y que ella le dio una vuelta de tuerca: las maxifaldas.

En un posteo de Instagram, compartió una sesión de fotos en un bosque de ensueño, donde combinó una camisa holgada y manga tres cuartos con un cinturón de cuero claro. El mismo era de gran tamaño y dividía la parte superior e inferior del atuendo, en composé con el color morocho de su cabello. Sin embargo, lo que se llevó el halago de los expertos fashionistas fue la maxifalda con caída hasta los tobillos, que le brindó color a la imagen. Se trataba de una prenda con estampado geomético, de tonalidades fuertes como rosa, naranja, rojo y un celeste petroleo disimulado.

La tendencia de la maxifalda: desde María Vázquez y María Belén Ludueña hasta Máxima Zorreguieta

María Vázquez no fue la única celebridad que demostró su amor por las maxifaldas, en un atuendo fresco y perfecto para el verano. La tendencia de las maxifaldas la comenzó Máxima Zorreguieta, con su colección de diferentes colores y estampados que llevó a otras a inspirarse para sus estilos. María Belén Ludueña, Pampita y Vázquez le dieron su propia vuelta original, marcando la diferencia en sus favoritos e invitando a las mujeres a probarlo para looks casuales y sofisticados.

Las celebridades con la maxifalda

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en notarlo, y quedaron enamorados con la propuesta canchera de María Vázquez. De esta manera, la modelo y diseñadora coronó a la tendencia de las maxifaldas como la mejor de la temporada de verano, y logró transformar un look bohemio en uno canchero y conectado con su estilo. Los halagos aparecieron en los comentarios, mientras que otros proponían nuevas ideas para el casual look.

