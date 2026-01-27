María Vázquez marca tendencia con el accesorio boho chic que eleva cualquier look

En materia de moda, a veces los detalles simples hablan más fuerte que las piezas más elaboradas. Eso lo demostró con claridad María Vázquez en su última aparición de estilo, donde no necesitó un despliegue de accesorios ni prendas extravagantes para brillar. Lo que capturó todas las miradas fue un cordón largo al cuello, que fungió como un complemento clave para darle carácter y personalidad a su outfit.

María Vázquez con su look boho chic

La modelo combinó un conjunto de dos piezas color blanco con encaje —una elección que ya por sí misma transmite delicadeza y romanticismo— con este accesorio sencillo pero con una impronta bohemia bien definida. El cordón, en tono marrón y cayendo sobre el escote, actuó como el hilo conductor del look y reafirmó la idea de que menos puede ser muchísimo más cuando se elige con criterio.

Este tipo de accesorio, asociado al universo boho chic, tiene raíces en una estética que celebra lo artesanal, lo natural y lo atemporal, características que se han vuelto cada vez más prevalentes en las tendencias del momento. El boho (abreviatura de “bohemio chic”) fusiona elementos del estilo hippie con la sofisticación moderna, uniendo piezas que se sienten libres, relajadas y con personalidad propia.

Un accesorio con mucha personalidad

El cordón al cuello no es un collar tradicional, ni necesita piedras preciosas ni metal para destacarse. Su encanto radica precisamente en su sencillez artesanal: puede estar hecho de cuero, de hilo o de materiales naturales, y se adapta sin esfuerzo a distintos atuendos.

María generando tendencia

Este tipo de accesorio no solo aporta un guiño bohemio, sino que también resulta extremadamente versátil. Puede acompañar desde looks románticos con vestidos de encaje hasta combinaciones más urbanas con camisas abiertas y suéteres finos. Además, funciona bien al llevarlo solo o en capas con otros collares más delicados, lo que permite jugar con el estilismo según la ocasión.

La elección de María Vázquez de incorporar este detalle confirma una tendencia que viene ganando terreno: la vuelta a lo artesanal y a lo menos evidente, pero con una fuerte impronta personal. Esta apuesta por la simplicidad con impacto se ve mucho en las pasarelas y en la calle, donde los accesorios de inspiración boho están conquistando cada vez más espacio entre las fashionistas.

María Vazquez impulsora de looks tendencia

Cómo llevar el estilo boho con cordones y accesorios similares

Si querés tomar este look como inspiración para tus propios outfits, hay varias formas de adaptarlo sin perder tu esencia:

1. Con prendas bohemias clásicas: Combinalo con vestidos fluidos, tops de encaje o blusas vaporosas para un estilo romántico y femenino.

2. Sobre la piel: El cordón queda especialmente bien cuando se lleva directamente sobre la piel, acentuando escotes profundos o prendas lenceras.

3. En looks urbanos: No es exclusivo de los outfits boho: también puede elevar combinaciones casuales como jean y camisa, aportando un aire sofisticado sin esfuerzo.

4. Con capas de collares: Si te gusta un enfoque más maximalista, podés sumar collares delicados alrededor del cordón principal para lograr un look más completo.

Así, este detalle sencillo de María Vázquez demuestra que no hacen falta múltiples piezas para lograr un resultado memorable: a veces, el secreto está en seleccionar un accesorio que tenga significado y presencia propia.

