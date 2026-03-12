Martín Bossi fue uno de los actores que más se llevó el reconocimiento en la temporada de verano. Su presencia en Mar del Plata se robó los aplausos de los fanáticos del teatro, mientras disfrutó de días bajo el sol y en la playa. Sin embargo, su vida romántica volvió a tomar importancia dentro de los medios de comunicación, cuando fue descubierto de vacaciones con una mujer. Así, muchos de sus seguidores apuntaron a que el actor habría apostado al amor con una nueva novia.

Martín Bossi

Martín Bossi habría apostado al amor: quien es su nueva novia

Rumores de romance y una nueva apuesta al amor se llevó la atención del enignmático de Puro Show (eltrece). Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, llegó al programa después de varios días de investigación, contando que Martín Bossi tendría una nueva novia. Tras una larga temporada de verano en el teatro, el actor se habría ido de vacaciones a Bayahibe, en República Dominicana, lugar donde una mujer, casualmente, había también elegido como destino para descansar. De esta manera, reveló que uno de sus seguidores le sacó una foto a ambos caminando en la playa.

"Él terminó con la temporada de La cena de los Tontos y se tomó unas vacaciones. Pero no fue sólo sino que viajó con una chica joven, de unos 30 años", reveló la periodista. Seguido a esto, contó que, mientras hacía su investigación, descubrió que ambos compartieron la misma postal de un atardecer paradisíaco. "Aparentemente ella tiene familia en Mar del Plata y él justo estuvo allá. La chica es jovencita, rubia y se llama Meli Canevaro. Estaban agarrados de la mano, caminando por la playa, cenando… parece enamorado él. De hecho este destino está repleto de argentinos y él no parece tener problema en que los vean juntos”, sentenció y las redes sociales comenzaron a mostrarse emocionadas por la nueva apuesta.

Rumores de romance y gran temporada en Mar del Plata

A principios del 2026, Martín Bossi fue protagonista de rumores de romance con Alicia Barbasola. Tras varios meses de mostrarse soltero, algunos medios de comunicación aseguraron que ella frecuentaba el barrio cerrado donde vive el actor. Sin embargo, Barbasola desmintió el noviazgo, asegurando que solo mantienen una amistad de años. Bossi, por su parte, decidió alejarse de la mediatización y se aseguró de disfrutar una increíble temporada de verano.

Nuevamente, "La cena de los Tontos" se llevó los aplausos de los fanáticos en Mar del Plata, y un regreso épico nombrado por el propio artista en sus redes sociales. Sin embargo, Marcia Frisciotti descubrió que, mientras él disfrutaba de un gran presente laboral, el romance volvía a surgir en su vida, de la mano de una joven chica que habría conocido en la costa argentina, y a la que sigue en sus redes sociales.

Martín Bossi, Meli Canevaro

Los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación no tardaron en dar a conocer su punto de vista y hacer su propia investigación respecto a la supuesta nueva novia del actor. Martín Bossi, por el momento, mantiene el silencio mediático, y disfruta de sus vacaciones en el Caribe. La noticia de una nueva apuesta romántica despertó la esperanza de muchos de sus seguidores, mientras esperan novedades de su presente laboral para el 2026.

A.E