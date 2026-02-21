La romántica escapada de Ángela Torres y Marcos Giles a la Patagonia: almuerzo y puro relax frente al lago

Ángela Torres y Marcos Giles atraviesan uno de los momentos más especiales de su relación y decidieron celebrarlo con una escapada inolvidable al sur argentino. La flamante pareja eligió la Patagonia como destino para disfrutar de unos días completamente desconectados, en absoluta intimidad y rodeados por la imponente naturaleza cordillerana. Fue el propio presentador de Luzu TV quien compartió algunas de las imágenes significativas de su estadía en uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

Ángela Torres y Marcos Giles, un amor que crece a pasos agigantados

Desde que oficializaron su noviazgo, Ángela Torres y Marcos Giles no se separan. Todo comenzó con aquella romántica propuesta del streamer a la cantante juvenil en el cual contrató un avión con la leyenda “Ángela, ¿querés ser mi novia?”, un gesto que marcó el inicio formal de esta historia de amor. A partir de entonces, ambos combinaron agendas para realizar su primer viaje como novios: solos los dos y rodeados de un imponente paisaje cordillerano.

Ángela Torres y Marcos Giles | Instagram

El destino elegido fue la Patagonia y la experiencia tuvo un condimento lleno de aventuras. Lejos de hoteles lujosos o itinerarios turísticos, optaron por alquilar un motorhome para recorrer la zona y vivir unos días en plena conexión con el entorno natural. Aunque no especificaron el destino exacto, la propuesta incluyó largos kilómetros sobre la ruta, aire puro y la posibilidad de detenerse frente a un lago para contemplar el paisaje sin mayores preocupaciones.

Ángela Torres y Marcos Giles | Instagram

A través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, el conductor de Luzu TV mostró parte de la intimidad del viaje. En uno de los clips se ve a la cantante escuchando atentamente por radio el partido entre Boca y Racing Club mientras preparaba el almuerzo sobre la anafe de la casita rodante. “La gorda desesperada por Boca”, exclamó él con una mezcla de admiración y ternura, mientras la filmaba vestida de entrecasa y con un rodete descontracturado que reforzaba el clima relajado de la escena.

Ángela Torres admira el paisaje, mientras Giles la admira a ella

En otra historia, Ángela Torres aparece sentada frente al lago, contemplando el paisaje desde un banco, con un improvisado picnic compuesto por salamín, queso y los infaltables mates amargos. La postal, sencilla y auténtica, fue capturada por Marcos Giles mientras el influencer, además de admirar el entorno, también admiraba a su novia. Esta instantánea reflejó la esencia del viaje: naturaleza, silencio y complicidad. “Está riquísimo esto”, se la escuchó decir a lo lejos, disfrutando del almuerzo con vista privilegiada.

La historia de amor que comenzó en los estudios del canal de streaming y se oficializó sobre un escenario con una propuesta romántica, hoy suma capítulos en escenarios naturales, lejos del bullicio mediático y con detalles cotidianos llenos de romance y aventura.

Así, Ángela Torres y Marcos Giles consolidan su vínculo con el correr de las semanas, demostrando que el amor también se construye en intimidad de un viaje romántico donde la calma y la naturaleza son los verdaderos protagonistas. Entre mates, salamín, fútbol y paisajes de ensueño, la pareja del momento sigue escribiendo su propia historia, esta vez con el lago como testigo privilegiado.

