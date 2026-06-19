Valeria Mazza y la increíble anécdota con Antonio Banderas por no querer besarlo

Valeria Mazza desarrolló una exitosa carrera en el mundo del modelaje, fue la principal top model de la década de los 90 y eso le permitió cruzar las fonteras y ser reconocida en pasarelas internacionales, potenciando su carrera. Este gran salto le permitió cruzar caminos labotales con grandes figuras del espectáculo como Antonio Banderas, a quien recordó con la inesperada anécdota sobre el día que rechazó besarlo.

Valeria Mazza explicó por qué no besó a Antonio Banderas

Durante su visita en Otro Día Perdido (eltrece), Valeria Mazza habló con Mario Pergolini e hizo un repaso de su trayectoria, rememorando situaciones que vivió tanto en su vida personal como profesional. Entre los momentos que vivió en sus años dorados como modelo, recordó un hecho que vivió con Antonio Banderas en un set de filmación.

Valeria Mazza en Otro Día Perdido//Instagram

El conductor del programa le consultó por su contacto con el actor español y preguntó: “Hay un comercial muy famoso tuyo con Antonio Banderas donde dice que termina con un beso pero no lo diste”. Lejos de esquivar la consulta, la exmodelo respondió con honestidad: “Es así, pero a mí me cambiaron el guion porque cuando yo llegué ahí no era así”.

La publicidad en cuestión fue grabada den Los Ángeles para un producto italiano. En las imágenes del comercial que el ciclo de El Trece proyectó muestran a la modelo y el actor en una situación de romance que termina con Mazza esquivando el beso de Banderas, un momento que la productora que contrató a ambas figuras no se lo esperaba.

Valeria Mazza en Otro Día Perdido//Instagram

La artista profundizó y explicó que cuando llegó al set de filmación del comercial existía un libreto que luego, fue modificado sin previo aviso. “Cuando yo ya estaba en Los Ángeles no estaba eso en el guion y de repente estábamos grabando y apareció, a mí me lo cambiaron”, reveló.

Valeria Mazza explicó el final del comercial y la reacción de Antonio Banderas

Valeria Mazza contó que Antonio Banderas no se quedó callado ante la negativa de ella en hacer la escena del beso y la encaró antes de grabar el comercial. “El vino a mi camarín y me dijo: ‘ Me dicen que no me quieres dar un beso’, y yo le dije: ‘Pues no’, y así terminó, como quedó”, relató la top model.

Antonio Banderas//Instagram

La artista dejó en claro que a pesar de ese momento actualmente tiene una buena relación con el actor y cada vez que rememoran esa historia lo toman con humor. “Ahora somos muy amigos. Nos vemos todos los años en Marbella. Esta es una anécdota vintage y nos matamos de risa con mi familia también”, indicó.

Por otra parte, Valeria Mazza aclaró en la entrevista con Mario Pergolini que el rechazó de besar a Antonio Banderas no se debió a Alejandro Gravier tampoco con algo referente al artista, la razón fue personal y tenía que ver con sus propios límites frente a cámara en aquella época.