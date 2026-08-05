Los looks gemelos de Barby Franco y Sarah Burlando para pasear por Buenos Aires bajo la lluvia

Barby Franco apostó, una vez más, a los looks gemelos junto a su hija Sarah Burlando y se llevó todos los elogios. Mediante su red social, la influencer dejó ver una adorable imagen, que pertenece a una producción de fotos para una marca, en la que su primogénita imita su estilo trendy y canchero.

Barby Franco y Sarah Burlando marcaron tendencia con sus looks "matchy matchy"

Barby Franco volvió a demostrar que comparte con su hija Sarah Burlando mucho más que momentos familiares. La modelo publicó en sus historias de Instagram una tierna postal junto a la pequeña, fruto de su relación con Fernando Burlando, en la que ambas lucieron looks coordinados o "matchy matchy" para disfrutar de un paseo por las calles de Buenos Aires en una jornada lluviosa.

Con un paraguas a rayas blancas y negras como complemento, madre e hija protagonizaron una producción urbana donde el twinning look, la tendencia de vestir prendas similares entre adultos y niños, volvió a ser el gran protagonista. Para la ocasión, Barby Franco eligió un estilismo de inspiración preppy con toques urbanos.

Barby Franco junto a su hija Sarah Burlando

La modelo llevó una campera de cuero negra oversize, de corte relajado y cierre frontal, que utilizó como pieza principal del conjunto. También sumó una remera básica blanca, logrando un clásico contraste en blanco y negro que nunca pasa de moda, y una mini falda del mismo material que su abrigo.

Su outfit se completó con mocasines negros de cuero, uno de los zapatos estrella de la temporada, combinados con medias caña alta blancas con franjas negras, un detalle que aportó un aire colegial y muy fashionista basado en la tendencia preppy. Sin embargo, la gran protagonista del look coordinado fue Sarah, quien replicó el estilo de su mamá con una versión adaptada a su edad.

La pequeña vistió una campera de cuero negra, una camisa blanca, una pollera negra y medias altas blancas con rayas negras, idénticas a las de Barby Franco. El conjunto se completó con borcegos negros acordonados, ideales para caminar sobre el pavimento mojado sin perder el estilo.

"Mini me": así es la estética que eligen Barby Franco y Sarah Burlando

La elección de prendas prácticamente iguales entre Barby Franco y su hija Sarah Burlando responde a la tendencia conocida como mini me o twinning look, una corriente que gana cada vez más espacio entre las celebridades y que consiste en coordinar los looks entre familiares a través de colores, texturas o prendas similares.

Cabe destacar que, más que vestir exactamente igual, la propuesta busca crear una armonía visual manteniendo la personalidad de cada una. Además, esta estética pone foco en el vínculo afectivo entre madres e hijas, y en la complicidad y conexión que existe entre ellas.

Barby Franco junto a su hija Sarah Burlando (Crédito: captura de pantalla)

En la producción de fotos que realizó Barby Franco para una firma se la puede ver en plena senda peatonal, con edificios de arquitectura clásica porteña de fondo y el asfalto húmedo por la lluvia, mientras sostiene a su pequeña y se cubren con un enorme paraguas estampado. Sin dudas, la combinación del paisaje urbano con la paleta monocromática del vestuario de ambas dio como resultado una tierna postal.

De esta manera, los looks gemelos de Barby Franco y Sarah Burlando para pasear por Buenos Aires bajo la lluvia se robaron todas las miradas en redes sociales. Asimismo, demostraron que el cuero, los mocasines, las medias deportivas y el estilo preppy continúan siendo una apuesta segura para los días frescos.