Barby Franco mostró el adorable look invernal de Sarah Burlando para disfrutar de la nieve

Barby Franco se encuentra vacacionando en Mendoza junto a su hija Sarah y su pareja Fernando Burlando. En pleno descanso familiar, su primogénita se encuentra aprendiendo a esquiar y en su primera clase logró causar mucha ternura al lucir un adorable look invernal.

Conjunto térmico, casco rosa y guantes fucsia: el outfit de Sarah Burlando en la Patagonia

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, volvió a conquistar las redes sociales con una serie de postales de sus vacaciones en la nieve. La pequeña de 3 años disfrutó de una jornada de esquí y sorprendió con un look invernal tan funcional como adorable, pensado para enfrentar las bajas temperaturas sin perder el estilo.

Fue la propia Barby Franco quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y expresó la emoción que sintió al ver a su hija vivir esta experiencia por primera vez. "Verla descubrir la nieve, animarse a deslizarse y disfrutar cada segundo fue, sin dudas, uno de esos recuerdos que voy a guardar para siempre", comenzó.

Sarah Burlando

Y sumó orgullosa: "Mi pequeña esquiadora, aventurera y valiente. ¡Este es solo el comienzo! Gracias". En las fotos, Sarah Burlando aparece completamente equipada para practicar deportes de invierno. La protagonista de su outfit fue un conjunto enterizo térmico bicolor. El diseño con capucha se encuentra confeccionado en color negro con franjas en tono ladrillo.

Se trata de una prenda típica en la Patagonia para poder afrontar el frío que también permite comodidad y libertad de movimiento sobre la nieve. El look de Sarah Burlando fue acompañado por un casco de seguridad rosa chicle, que aportó un toque de color vibrante y garantizó la protección necesaria durante la actividad.

Sarah Burlando

Además, la niña llevó antiparras con lente espejada y marco blanco, un accesorio indispensable para proteger los ojos del reflejo del sol sobre la nieve y completar el conjunto con un aire deportivo. Como contraste, Sarah Burlando eligió guantes fucsias con detalles en celeste, una combinación llamativa que sumó un guiño divertido al estilismo. Su look se completó con botas de esquí negras y su clásico chupete.

Skiwear: la tendencia que adoptó Sarah Burlando en sus vacaciones de invierno

Más allá de la funcionalidad de cada prenda, el outfit de Sarah Burlando también siguió una de las tendencias que dominan la moda en el Sur: skiwear. Esta corriente trasciende las pistas de esquí y se posiciona como una de las favoritas del invierno. La misma apuesta por prendas técnicas confeccionadas con materiales impermeables, térmicos y transpirables, sin resignar diseño, mientras que los accesorios en tonos vibrantes se convierten en los grandes protagonistas.

El adorable look de Sarah Burlando para disfrutar de la nieve

Las postales muestran a Sarah Burlando disfrutando de sus vacaciones de invierno y aprendiendo a esquiar con total felicidad llamó la atención de los seguidores de Barby Franco, quienes no dudaron en darle "like" a su publicación y dejar mensajes positivos para su hija.

De esta manera, Barby Franco mostró el adorable look invernal de Sarah Burlando para disfrutar de la nieve y enterneció las redes sociales. Una vez más, la panelista compartió uno de los momentos más especiales junto a su pequeña y captó todas las miradas.