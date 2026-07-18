Los looks de Sarah Burlando para viajar a Nueva York: de la campera de jean argentina a las botas rosas

Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, ya se encuentra en Estados Unidos para vivir la gran final del Mundial 2026 junto a sus padres. En las últimas horas, la modelo compartió fotos de los tiernos outfits de la pequeña y sus seguidores quedaron cautivados una vez más.

Mini fashionista: los dos looks en tendencia de Sarah Burlando en Nueva York

Sarah Burlando volvió a causar ternura en las redes sociales con sus estilismos. La pequeña, hija de Barby Franco y Fernando Burlando, emprendió viaje rumbo a Nueva York con sus padres para presenciar la gran final entre Argentina y España por la Copa del Mundo 2026.

Como ya es habitual, fue Barby Franco quien compartió en sus historias de Instagram las imágenes del viaje. En ellas se podía ver a Sarah Burlando luciendo dos looks en tendencia. Para el vuelo hacia Estados Unidos, la pequeña llevó una de las prendas más llamativas de su guardarropa: una campera de jean oversize personalizada con un gran diseño en la espalda.

Sarah Burlando con campera denim intervenida con diseño argentino

La pieza, confeccionada en denim con efecto lavado, está intervenida con la bandera argentina rodeada de flores en tonos celestes, blancos y crema, un detalle que rinde homenaje a la albiceleste. El diseño también incorpora pequeñas estrellas brillantes aplicadas sobre la tela, aportando un aire lúdico y sofisticado al mismo tiempo.

Su look se completó con un pantalón en tono camel, mientras que su peinado también sumó protagonismo gracias a dos rodetes altos adornados con moños blancos, un detalle que caracteriza a Sarah Burlando. Con este outfit, la niña confirmó que las prendas personalizadas y el denim intervenido siguen siendo una de las grandes tendencias, incluso en las versiones mini.

Sarah Burlando lució botas de lluvia en color rosa y un look de inspiración preppy

Ya instalada en Nueva York, Sarah Burlando apareció recorriendo las calles bajo un cielo gris y con el pavimento todavía mojado por la lluvia. Para esta salida familiar, la menor eligió un conjunto de inspiración preppy, una moda que recupera la estética clásica de los uniformes escolares con un toque contemporáneo.

Su outfit estuvo compuesto por una camisa blanca con un gran cuello de volados, rematada con un pequeño lazo negro en el escote. Además, llevó un chaleco sastrero color camel a juego con un short bermuda del mismo tono, logrando una combinación elegante y muy canchera.

Sarah Burlando lució botas de lluvia en color rosa y un look de inspiración preppy

El toque de color lo dio su calzado. Sarah Burlando sumó unas botas de lluvia en tono rosa, una de las piezas que más llamó la atención de su estilismo. Las mismas resultaron ideales para caminar por las calles neoyorquinas sin perder el estilo. Asimismo, la mini fashionista dejó ver sus medias blancas de caña media, un pequeño truco de styling que se robó todas las miradas.

De esta manera, los looks de Sarah Burlando para viajar a Nueva York se destacaron por tener como protagonistas a una campera de jean argentina y par de botas rosas. Con ambos outfits, la pequeña volvió a demostrar que, a su corta edad, ya marca tendencia. Así, entre prendas personalizadas, guiños a la selección argentina y propuestas que mezclan funcionalidad y moda, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando se prepara para vivir uno de los eventos deportivos más importantes del año.