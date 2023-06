Tini Stoessel, Angelina Jolie y Megan Fox son algunas de los famosas que tomaron una drástica decisión en un momento determinado de su vida: Hacerse un tatuaje, pero también forman parte del clan de las que se han arrepentido con el pasar de los años y han querido eliminar todo rastro de esos diseños. No obstante, no han sido las únicas en retractarse de sus recuerdos en tinta, en CARAS queremos compartir con vos cuáles han sido las celebridades que se han borrado sus tattoos.

Megan Fox se hizo en su antebrazo derecho el rostro de la icónica Marilyn Monroe. Fueron varias sesiones para que a la intérprete se le eliminara por completo los rastros de aquel diseño. En algunas alfombras rojas se pudo evidenciar cuánto tardó este proceso, hasta que logró su cometido. Otra que también quiso borrarse un tatuaje fue Jessica Alba, quien a los 17 años, selló su rebeldía juvenil dibujándose en la nuca una flor. Pero en 2019 la recordada Mujer Invisible en "Los 4 Fantásticos" se sometió a un riguroso tratamiento láser que no le funcionó completamente, pues, para aquella época aún no estaba disponible uno de los tratamientos más modernos, como lo es el láser Q-switched, que no deja lesiones ni cicatrices en la piel.

Megan Fox y su tatuaje de Marilyn Monroe.

Jessica Alba y su tatuaje de flor.

Pamela Anderson en el 2014 se quitó un polémico diseño que se encontraba en su bíceps derecho. Se trata de un alambre de púas que envolvía todo el músculo. Es importante destacar que la actriz se hizo dicho tatuaje para el rodaje de la película "Barb Wire" en 1996 y lo hizo con la finalidad de que los maquilladores no tuvieran que hacer el dibujo todos los días durante las grabaciones del filme, sin embargo, tras veinte años, se arrepintió de su decisión, que, a finales de la década de los 90 fue toda una tendencia de moda.

Pamela Anderson y su tatuaje de alambres de púas.

Angelina Jolie, Eva Longoria y Heidi Klum se hicieron tatuajes en nombre del amor

Y si de decisiones extremas hablamos, hay que mencionar a Angelina Jolie, quien por amor se tatuó el nombre de su novio Billy Bob Thornton en el brazo izquierdo. No obstante, como todo en la vida, el romance terminó en 2002, lo que ocasionó que la intérprete de Maléfica se sometiera a un tratamiento para eliminar el escrito. En su lugar, ordenó que le colocaran un dragón, que al tiempo también eliminó para hacerse las coordenadas de donde provienen sus hijos y de donde nació su exesposo Brad Pitt.

Angelina Jolie y su tributo a Brad Pitt.

Pero Angelina Jolie no fue la única que se tatuó por amor, también Eva Longoria. Cuando esta se encontraba casada con Tony Parker le dedicó dos tattoos. En su muñeca se hizo la fecha de su casamiento, mientras que en la nuca la palabra nueve, en referencia al número de camiseta del exjugador de baloncesto. Luego de su divorcio en 2010, los borró por completo y en 2016, satisfecha con el trabajo anterior, se eliminó una estrella que tenía en la muñeca. Por su parte, Melanie Griffith quiso también honrar a su marido, el español Antonio Banderas. Estuvieron 20 años de feliz matrimonio, pero al término del mismo, se quitó el nombre del actor en un corazón que estaba en su hombro izquierdo. El corazón permaneció por mucho tiempo, pero tuvo el mismo destino que la tipografía anterior.

Eva Longorio y su tattoo por amor a Tony Parker.

Melanie Griffith y su tattoo para honrar a Antonio Banderas.

Heidi Klum entró al mismo club que Angelina Jolie, Eva Longoria, Melani Griffith, mujeres que quisieron honrar el nombre de sus maridos, pero cuando la relación terminó, sus tributos también desaparecieron. La modelo alemana para celebrar su cuarto aniversario de boda con el cantante Seal se tatuó un diseño abstracto en la parte interna del brazo. Según la mediática, significaba el nombre de aquel hombre que conquistó su corazón. Sin embargo, cuatro años más tarde, el vínculo se terminó y borró dicho símbolo, pero mantuvo algunos detalles que están en honor a los cuatro hijos que tuvo con el intérprete.

Heidi Klum y un diseño abstracto en tributo a Seal.

Demi Lovato y sus labios en su muñeca izquierda

Al comienzo de su carrera artística, Demi Lovato tenía tatuado unos labios en su muñeca izquierda. Después, confesó que se había arrepentido de dicho dibujo, pero en vez de borrarlo, la artista lo tapó con otro diseño más elaborado: una rosa con todo lujo de detalle. En otro contexto, a los 16 años, Nicole Richie, en plena flor de la vida, le pareció buena idea tatuarse la palabra "Virginia" en su mano, también se hizo una cruz en la parte baja de la espalda y se escribió "Richie" en el cuello. "Vergonzoso y desesperado", expresó en una oportunidad la actriz con relación a estos diseños que luego hizo desaparecer de su cuerpo.

Demi Lovato y sus labios.

Tattoo de Nicole Richie.

Jennifer Lawrence ocultó por mucho tiempo la vergüenza de haberse tatuado junto a Liam Hemsworth y su familia la fórmula química del agua en su mano derecha. Aunque le pareció una manera "rebelde", se lo hizo con tinta rosa. No obstante, con los años, la actriz descubrió que el número dos de dicha nomenclatura se escribe a modo de subíndice y no como superíndice.​ Al querer eliminar el rastro, le fue muy difícil debido a que los tatuajes realizados con tinta roja o rosa son complejos de eliminar.

Jennifer Lawrence y la fórmula química del agua.

Tini Stoessel generó polémica con su tatuaje "peronista" que sella su amistad con su mejor amiga

En Argentina también hemos tenido un claro ejemplo de celebridades que quieren borrarse sus tatuajes por alguna razón. Tini Stoessel en el 2016 se hizo un diseño muy curioso para sellar la amistad con su mejor amiga Carola. Era una mano con los dedos en V, dibujado sobre el brazo de ambas, cerca del codo. Aunque la intención fue "sellar hasta la tumba" la relación entre ambas, también ha sido interpretado como un tributo al peronismo.

Tini Stoessel y su tatuaje "peronista".

"Piensan que éramos chicas, pero no. Fue el año pasado. Y bueno, quedó. Por lo menos estamos hasta la tumba sí o sí. Nos quedó el tatto… aunque esté tapado nos va a quedar para siempre", expresó en 2017 Tini Stoessel en una entrevista, dejando en evidencia de que el diseño estará tapado por mucho tiempo para no generar polémicas.

AM