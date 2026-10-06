Rocío Marengo apuntó contra Rodrigo De Paul por su casamiento con Tini Stoessel: qué dijo

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue dando que hablar y en esta oportunidad, la que se pronunció sobre el esperado casamiento fue Rocío Marengo, quien salió a cuestionar al jugador de la selección argentina en medio del escándalo del conflicto familiar que tiene la cantante con su familia.

Rocío Marengo cuestionó a Rodrigo De Paul por la posibilidad de un acuerdo prenupcial con Tini Stoessel

Mientras crece la expectativa por el casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, que según trascendió se realizaría el 19 de diciembre, también comenzaron a circular versiones sobre supuestas diferencias familiares y decisiones económicas relacionadas con la pareja. En este contexto, Rocío Marengo dio una lapidaria opinión.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul//Instagram

Todo comenzó cuando Ángel de Brito en LAM se refirió a la organización de la boda y la situación dentro del entorno de la cantante. De acuerdo con el dato que lanzó el conductor al aire, los padres de Tini y su hermano no estaría en la lista de invitados. “Se casan el 19 de diciembre. Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado. Los primos están invitados, pero no van a ir a la boda”, afirmó De Brito durante el programa.

También, el periodista mencionó el conflicto vinculado a una propiedad en Madrid. Según explicó Rodrigo De Paul habría considerado comprar una vivienda valuada en aproximadamente 7,5 millones de dólares, con la intención de compartirla con Tini Stoessel o de que fuera adquirida por la artista, ya que ambos planeaban vivir allí.

En ese contexto, la conversación derivó hacia los aspectos patrimoniales del futuro matrimonio y la posibilidad de que la pareja firme un acuerdo prenupcial antes de la boda. Fue entonces cuando Rocío Marengo intervino mediante un mensaje enviado al programa y planteó una mirada crítica hacía el jugador de la selección argentina.

Rocío Marengo//Instagram

“¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado? Si una chica no quiere firmar un prenupcial es una puta, ¿él está bien?”, escribió la conductora de El Nueve, según leyó De Brito al aire. En esta misma línea, la pareja de Eduardo Fort profundizó: “Es injusto que a las mujeres las midan distinto”.

Salió a la luz la supuesta decisión de Tini Stoessel para el día del casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul

En el marco de los preparativos del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, volvieron a reflotar los conflictos que la cantante tiene con su familia y que se desató a raíz de una supuesta mala administración de las ganancias de la artista por parte de su padre Alejandro Stoessel.

En este contexto, Ángel de Brino no solo informó que los padres y el hermano de Tini no están invitados a la boda, sino que confirmó que la familia habría tomado la decisión de irse del país en la fecha en que la cantante y el jugador den el “sí quiero”. “Los padres y el hermano se van de viaje a Japón el 15 de diciembre, cuatro días antes de la boda”, dijo el conductor.

Tini Stoessel con sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera//Instagram

También, Carolina Molinari, panelista de LAM sumó que ante la ausencia de su padre, la creadora de la “Triple T” le habría pedido a su abuela para ingresar a la boda y se lo habría rechazado. “Tini le pidió a su abuela materna que entrara al casamiento con ella, pero la abuela le dijo ‘de ninguna manera’ porque está 100 por ciento al lado de los padres”, indicó la angelita.

Otras de las informaciones brindadas por De Brito indicó que la artista le habría hecho un ofrecimiento económico a su padre en medio del conflicto por la administración de sus ingresos. Por el momento, ninguno de los implicados en este caso salió a negar o confirmar estos datos que emergen como un capítulo más de las internas familiares que rodean el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.