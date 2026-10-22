La particular frase de Tini en su vuelta al escenario tras la polémica cancelación de su show en Miami

Tras la sorpresiva suspensión de su recital en Miami, Tini Stoessel retomó su gira en Venezuela, donde se emocionó frente al público y pronunció una particular frase que fue interpretada para muchos usuarios como una indirecta a sus padres y su hermano, Francisco.

Tini reapareció en Venezuela y se emocionó al contar quiénes son su familia

Tini Stoessel volvió a presentarse en vivo en Venezuela, como parte de su gira internacional Futttura, luego de la escandalosa cancelación del recital que tenía previsto para el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. Durante el espectáculo, la cantante lanzó una frase que llamó la atención y generó repercusiones en las redes sociales.

Frente al público venezolano, que la acompañó con una ovación, Tini Stoessel aseguró: “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”. Con estas palabras, la intérprete hizo referencia a los vínculos que hoy considera fundamentales en su vida y agradeció el apoyo que recibe tanto de su equipo de trabajo como de sus fanáticos y su pareja, con quien se casará en diciembre próximo.

Tini Stoessel en su gira Futttura

Su declaración quedó registrada en una serie de videos que se volvieron virales en poco tiempo y profundizaron el drama familiar que atraviesa con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco Stoessel. En ese contexto, la mención explícita a Rodrigo De Paul y la manera en que definió a su entorno no pasaron inadvertidas, y confirmaron que el conflicto continúa.

Tini rompió en llanto durante su show en Venezuela

Además de compartir este llamativo mensaje, Tini Stoessel se mostró conmovida al referirse a las situaciones que atravesó en los últimos días, en medio de las dificultades que rodearon el desarrollo de su gira. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, manifestó sobre el escenario. Sus palabras estuvieron acompañadas por la emoción del público, que le hizo sentir su respaldo en un momento especialmente sensible para la artista.

Tini Stoessel

Visiblemente movilizada, Tini Stoessel terminó expresando su agradecimiento por el cariño recibido durante su presentación en Caracas. “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, dijo ante los asistentes, que respondieron con muestras de afecto. Así, su regreso a los escenarios tras la polémica cancelación de su show en Miami estuvo marcado no solo por la música, sino también por una particular frase en la que destacó la importancia de las personas que la acompañan a diario.

Que había dicho Tini Stoessel sobre la cancelación de su show en Miami

Tini Stoessel explicó por qué se canceló su show en Miami y compartió un extenso descargo sobre lo ocurrido antes de la presentación. La cantante tenía previsto llevar FUTTTURA al Kaseya Center el domingo 18 de octubre, pero la función quedó suspendida a último momento, faltando 20 minutos para el concierto. Después del comunicado de la productora, decidió dar su versión y contar todo lo que había sucedido durante los preparativos y las razones detrás de la suspensión.

La fecha formaba parte de la gira internacional y había sido anunciada como la única escala estadounidense del recorrido. Para quienes habían comprado entradas y organizado viajes, la noticia llegó cuando esperaban disfrutar del espectáculo. Su explicación incluyó un reclamo por las condiciones de trabajo y una advertencia sobre situaciones del tour que, por ahora, prefirió no desarrollar.

Según explicó, su equipo llevaba días intentando adaptar la producción, pero al llegar encontró un montaje incompleto y condiciones distintas de las acordadas. Aseguró que el recinto había sido entregado con horas de retraso y que faltaban sistemas indispensables para salir a escena.

El comunicado de Tini Stoessel tras la cancelación de su único show en Estados Unidos

Entre las deficiencias mencionó problemas de sonido, iluminación, video y comunicación. También señaló que no pudieron realizarse pruebas esenciales de seguridad, incluidas las correspondientes a los vuelos escénicos. De acuerdo con su relato, los técnicos siguieron trabajando hasta último momento y consiguieron materiales que debían haber estado disponibles para preparar la función.

La revelación más fuerte apareció después: “Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, escribió, sin identificar quiénes sostenían esa postura. Aclaró que los músicos, bailarines y demás integrantes estaban preparados, aunque no podían actuar de manera segura. Además, anticipó un informe con otras deficiencias y agregó: “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”.