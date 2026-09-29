Verónica de la Canal contó cómo se hicieron los vestidos de novia de Lali Espósito y Tini Stoessel

La presentación conjunta de Lali Espósito y Tini Stoessel en el estadio de River Plate dejó una huella imborrable en el público y trascendió ampliamente los límites de un recital convencional. La recreación de aquella icónica escena de los premios MTV tuvo en los vestidos de novia el núcleo visual de una puesta en escena impactante. En su paso por el streaming Despierta la casa, la mente creativa detrás de estas piezas, Verónica de la Canal, compartió detalles exclusivos de la trastienda de su trabajo.

Con la naturalidad que la caracteriza, la modista expresó su admiración por ambas artistas: "Yo las visto a las dos desde muy chiquitas, a las dos, y en un momento que el estadio se vino abajo, impresionante, fue impresionante". Además, confesó lo que significó para su carrera esta coincidencia en la cima: "Primero me convocó Lali, y bueno, le estaba armando el vestido a Lali y después me llama Tini, y digo que las dos novias del momento me hayan elegido me pareció mágico".

Verónica de la Canal, responsable del diseño de los vestidos de novias de Lali y Tini en River

Verónica de la Canal: Diseño y exclusividad para Lali y Tini

Para dar vida a las Lali y Tini, Verónica de la Canal proyectó identidades diferenciadas que respetaban la esencia de cada una. En el caso de Lali, la elección se inclinó por un sofisticado brocato de seda natural en color blanco, realzado con finos hilos de plata. Esta pieza principal se fusionó con un corset de encaje chantilly, el cual incluyó un minucioso bordado de cristales y un portaligas, integrando con elegancia la estética de la lencería nupcial.

Por otro lado, la impronta de Tini requirió una búsqueda estética orientada hacia la riqueza de las texturas. La diseñadora combinó con precisión seda natural, un shantung de seda bordado con perlas y un sutil brocato de seda en tonalidad marfil. La impronta escénica se potenció gracias a un faldón de tul de gran volumen que aportó dramatismo y fluidez a cada uno de sus desplazamientos sobre el escenario.

El diseño de Verónica de la Canal para Tini.

Verónica de la Canal: Comodidad, precisión y cambios exprés

Uno de los mayores retos del proceso de taller consistió en idear indumentaria pensada estrictamente para el show en vivo. Lali y Tini necesitaban total libertad para bailar y cantar con intensidad, pero también requerían la practicidad de realizar modificaciones de vestuario en cuestión de segundos.

Cada detalle se estructuró para permitir una rápida extracción de los abrigos principales, dejando a la vista el ajuar interior. De este modo, los corpiños cumplieron una doble función: formaron parte del vestido en el primer tramo de la performance y luego quedaron expuestos como ropa interior tras el cambio rápido.

El diseño de Verónica de la Canal para Lali

El exigente ritmo de trabajo también sorprendió al público del ciclo de streaming, ya que la diseñadora reveló el tiempo récord que demandó concretar semejante producción. Ante la consulta sobre el plazo de elaboración, Verónica de la Canal sentenció: "Todo esto se realizó en una semana, diez días".