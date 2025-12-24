La verdad detrás del pase de Mauro Icardi a River: “Se solucionarían todos los problemas de Vicuña”

La posibilidad de que Mauro Icardi llegue a River volvió a mover todo, tanto en el fútbol como en el mundo del espectáculo. La versión se conoció en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares contó detalles de una negociación que, si avanza, tendría consecuencias que van mucho más allá de lo deportivo. Según se dijo al aire, el delantero se reunió con el nuevo presidente del club, Stefano Di Carlo, en una oficina de Puerto Madero. En ese encuentro, el delantero del Galatasaray habría dejado en claro que tiene ganas de jugar en el Millonario y que la cuestión económica no sería lo más importante para destrabar la operación.

Mauro Icardi junto a sus hijas

Tal como explicaron en el programa de América TV, la idea del deportista de volver al país, al menos desde su voluntad, estaría firme. Hoy, el principal impedimento es su contrato con el club turco, que vence recién en junio de 2026. Además, mencionaron que, aunque la diferencia salarial con la entidad europea es grande, existe la posibilidad de una salida anticipada, incluso con el propio Mauro Icardi haciéndose cargo de parte de la penalidad para facilitar su regreso a la Argentina.

Mauro Icardi y el impacto familiar de un posible regreso a la Argentina

Más allá del fútbol, la panelista de Intrusos, Paula Varela, aportó una mirada que puso el foco en la vida personal del futbolista. Según explicó, quien estaría especialmente aliviado con este cambio sería Benjamín Vicuña. “Se solucionarían todos los problemas con el tema de los viajes”, señaló la periodista, en referencia a la logística familiar y al movimiento constante de los hijos que el actor tiene con la China Suárez.

La foto que Mauro Icardi eligió publicar tras el reencuentro con sus hijas por Navidad y que generó múltiples lecturas en redes

En esa misma línea, la panelista agregó que la llegada de Icardi al país también ayudaría a ordenar otros frentes: menos idas y vueltas internacionales, menos conflictos por traslados y un esquema mucho más simple para todos los involucrados. Si se concreta, el cambio impactaría de lleno en la dinámica cotidiana de varias familias que hoy viven entre distintos países.

Wanda Nara, la China Suárez y un tablero que vuelve a moverse

En el debate también apareció Wanda Nara, una figura clave en toda esta historia. En Intrusos deslizaron que la mudanza definitiva de Mauro Icardi a la Argentina podría cerrar varios capítulos abiertos, aunque no faltaron las hipótesis sobre el supuesto “poder” de Wanda para reagrupar familias en Buenos Aires. Por su parte, la China Suárez fue mencionada tanto por su fanatismo por River como por su postura frente a la carrera de su pareja.

Sin embargo, la actriz salió a aclarar que no se mete en decisiones profesionales y que no es manager de nadie, dejando en claro que prefiere no correr el foco de lo importante. Así, el posible pase de Mauro Icardi a River aparece como una jugada con muchas capas: fútbol, dinero y, sobre todo, familia. Una movida que, si avanza, podría ordenar vínculos, simplificar conflictos y abrir un nuevo capítulo de una historia que parece no agotarse nunca.