Jorge Martínez se sinceró en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras y reveló detalles del delicado momento que atravesó cuando pensó en quitarse la vida. Con la honestidad que lo caracteriza, recordó sus días marcados por la depresión, decepción y soledad.

Además, el artista destacó el rol clave que tuvieron su familia y los profesionales que lo acompañaron para salir adelante. “Estaba muy deprimido, muy decepcionado con la vida y dije: 'Se terminó acá', pero gracias a Dios no se terminó”, confesó.

Jorge Martínez reveló que pensó en quitarse la vida: “Fue un segundo donde todo se apaga”

En una entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, Jorge Martínez habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor reconoció que atravesó una profunda depresión y que llegó a pensar en quitarse la vida.

"Estaba muy deprimido, estaba muy decepcionado con la vida. Estaba mal y era un domingo muy feo, y dije: 'Se terminó acá'. Gracias a Dios no se terminó y me di cuenta de la macana que me estaba por mandar", contó el actor sobre el delicado momento que le tocó atravesar a principios de este año.

El artista también recordó el instante límite en el que casi toma la decisión de lanzarse desde la ventana de La Casa del Teatro: "Estuve a punto, pero volví a mi habitación y ahí llegaron los enfermeros y la policía. Y, cuando Héctor Maugeri mencionó la fragilidad de la salud mental, Jorge Martínez expresó: "Es un segundo donde todo se apaga. Me animé a pedir ayuda pero no era suficiente".

Por último, el actor mencionó cómo hizo para superar su depresión. "Gracias a Dios, a los profesionales, mis compañeros y mi familia salí adelante. Ahora, tengo muchas ganas de vivir, tengo ganas de estar con mis hijos ahora, compartir con ellos lo que nunca había compartido", cerró.

Jorge Martínez: “Mi pareja me rescató cuando pensaba en la muerte”

Jorge Martínez también habló de la mujer que fue un pilar fundamental en su proceso de recuperación. El actor contó que, después de su intento de quitarse la vida, viajó a México junto a Daphne, una empresaria con la que había tenido una historia muchos años atrás. “Ella me rescató cuando pensaba en la muerte y me voy. Ahí pasé seis meses”, recordó sobre el acompañamiento de por entonces su pareja.

En +Caras, el artista explicó que su vínculo con Daphne no era nuevo ya que la había conocido hace más de cuatro décadas, cuando trabajaba en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. “La conocí en una fiesta de Televisa, tuvimos una relación de noviazgo y ella volvió muchos años después a la Argentina en rol de amiga, nada más”, dijo el actor, rememorando cómo el destino los volvió a reunir tras casi medio siglo.

Aunque viajaron juntos con la ilusión de compartir una nueva vida en pareja, el tiempo y la convivencia los llevaron a tomar otro camino: “Ella fue con la ilusión de que viviéramos juntos, de casarse conmigo, pero después nos dimos cuenta de que no era lo nuestro y nos separamos”. Lejos de guardar resentimiento, Jorge Martínez agradeció la ayuda y el afecto que recibió en ese momento tan difícil y reconoció que, gracias a esa experiencia, pudo reencontrarse con lo verdaderamente importante: disfrutar de las cosas simples y del amor de sus hijos.