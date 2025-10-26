Adiós a los skinny jeans: Antonela Roccuzzo marca tendencia con el nuevo básico de la primavera

Antonela Roccuzzo volvió a causar sensación en redes sociales al compartir su “look de partido”, demostrando una vez más que su elegancia natural y su sentido de la moda la consolidan como una de las mujeres más influyentes del universo fashion. La esposa de Lionel Messi apostó por un conjunto total black que dejó en el olvido a los skinny jeans, marcando el regreso de los pantalones anchos como el nuevo básico de la primavera.

El look de Antonela Roccuzzo

El outfit elegido por Antonela Roccuzzo no pasó desapercibido: un top corto ajustado de una sola manga que deja al descubierto su abdomen tonificado y un pantalón de corte recto, de estilo sastrero, que combina comodidad con sofisticación. Este look confirma que las prendas amplias y relajadas son las protagonistas de la temporada, ideales para quienes buscan elegancia sin renunciar al confort.

Antonela Roccuzzo | Instagram

En la foto, tomada frente a un espejo en un ambiente moderno y luminoso, se la ve sosteniendo su celular con funda rosa mientras posa con naturalidad. Su cabello suelto, ligeramente ondulado, y un maquillaje sutil completan el conjunto. En la mano izquierda lleva una cartera negra con cadena dorada -al igual que el reloj pulsera- que acompaña a la perfección los pantalones oscuros y los zapatos del mismo tono, reforzando el estilo monocromático que caracteriza su estética.

Su presencia en los partidos del Inter de Miami se transformó en un verdadero ritual de estilo, donde cada aparición es analizada y replicada por miles de seguidores alrededor del mundo. La sencillez, el equilibrio y la elegancia definen su sello personal ya que demuestra, una vez más, que lo simple también es sinónimo de glamour.

Antonela Roccuzzo | Instagram

El posteo rápidamente se llenó de “me gusta” y comentarios elogiosos. Incluso Eugenia “China” Suárez, quien ingresó al mundo de las denominadas botineras, reaccionó al look, confirmando que la celebrity no solo es un ícono dentro del ámbito deportivo, sino también una referente indiscutible de la moda contemporánea.

En tiempos donde la moda se reinventa constantemente, la esposa del capitán de la Selección Argentina logra destacarse por su coherencia estética. Siempre fiel a los tonos neutros, las líneas simples y la sofisticación sin excesos, impone tendencias sin necesidad de recurrir a lo ostentoso. Cada aparición suya es una muestra de cómo la elegancia puede ir de la mano con la naturalidad.

Las reacciones al look de Antonella Roccuzzo

Antonela Roccuzzo se fue consolidado como una figura clave en el ámbito de la moda durante los últimos años. En cada aparición pública, ya sea en eventos sociales, compromisos laborales con firmas destacadas o acompañando al astro argentino en los partidos, exhibe estilismos de vanguardia. En esta línea, como era de esperarse, de inmediato la caja de comentario a este último posteo se llenó de frases de elogios que elevaron su imagen de primera dama del fútbol internacional. Frases como: "Queen", "Beauty", "Hermosa y maravillosa", "Reinona" y "La perfección hecha persona, la esposa del mejor del mundo", fueron algunos de los mensajes que recibió la fashionista en la famosa red social de la camarita.

Antonela Roccuzzo | Instagram

Antonela Roccuzzo volvió a imponer estilo con un atuendo tan simple como impactante. Su apuesta por los pantalones anchos y el negro como único color confirma que los skinny jeans quedaron atrás. La nueva consigna de la temporada es clara: comodidad, minimalismo y actitud. Y ella, una vez más, volvió a marcar el camino.

NB