Así fue el cumpleaños de La Joaqui: flores por toda la casa, su comida favorita y la compañía de Nicki Nicole y Sofi Gonet

La Joaqui festejó su cumpleaños número 31 con una celebración personal y delicada. En una serie de historias de Instagram, la cantante mostró los detalles del encuentro que organizó en su casa: flores por todos lados, tonos rosados, una mesa larga con bocados dulces y su infaltable torta de crema.

La Joaqui

Las fotos del cumpleaños de La Joaqui

El festejo tuvo un aire romántico y cálido. En una de las imágenes se la ve sonriente, con un mini mono color crema y el maquillaje en tonos rosados, mientras sostiene una porción de torta. En otra, aparece junto a su perrito, en el descanso de una escalera decorada con globos en forma de corazón. Todo el ambiente estaba iluminado con luces cálidas y flores de distintos colores: rosas, lirios y gerberas que se repetían en cada rincón.

La Joaqui celebró su cumpleaños

Entre los invitados se destacaron Nicki Nicole y Sofi Gonet, quienes compartieron fotos junto a la cumpleañera. "La Reini", una de las amigas más cercanas de La Joaqui en el espectáculo, publicó una historia con el mensaje “Feliz cumple Joaquita, te adoro”, acompañada de una postal donde ambas aparecen riendo y abrazadas.

La Joaqui celebró su cumpleaños

Nicki, por su parte, posó junto a ella y otro amigo frente a la escalera de madera, combinando estilos urbanos con un guiño elegante.

La Joaqui celebró su cumpleaños

El salón principal también fue escenario de la decoración más cuidada: una mesa blanca repleta de arreglos florales, pétalos de rosa y jarrones de cristal. Sobre ella, además, se exhibían bandejas con quesos, frutas, jugos y copas, en una estética que combinaba lo simple y lo sofisticado. En el techo, decenas de globos metalizados en tonos rosa y dorado completaban el clima.

La Joaqui celebró su cumpleaños

El festejo incluyó un almuerzo íntimo y prolongado, con música suave y momentos de charla entre amigos. En varias postales se puede ver a las pequeñas hijas de la cantante jugando y disfrutando del festejo.

La Joaqui celebró su cumpleaños

Lejos de los grandes eventos o las producciones multitudinarias, La Joaqui eligió este año un cumpleaños sereno, rodeado de afecto y detalles cuidados. El resultado fue una celebración a su estilo: estética, sincera y rodeada de quienes la acompañan desde hace años.

F.A